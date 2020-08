INFECCIÓN POR CORONAVIRUS Y UN POSTULADO DE KOCH

Actualizado 17 de agosto, 2020

Un trabajo publicado en Clin Inf Dis1 ha probado que es posible infectar hámsters sirios dorados con el coronavirus SARS-CoV-2, responsable de COVID-19. Los animales pierden peso y presentan los cambios pulmonares e intestinales típicos de la enfermedad con una fase inicial exudativa lesiones alveolares, apoptosis, replicación viral y lesiones en bazo y tejido linfático a expensas de la activación de citoquinas durante la primera semana de la infección. Los animales son capaces de infectar a otros y al cabo de dos semanas de evolución dejan de estar enfermos con una recuperación normal.

Por otro lado, los coronavirus no infectan ratas ni ratones porque el receptor ACE2, esencial para la entrada del virus a la célula, difiere del humano y ese inconveniente pude soslayarse en ratones transgénicos que tienen incorporado el receptor ACE2 humano, tal como lo realizaron McCray et al.2 para el SARS logrando reproducir en ratones la enfermedad cerebral letal característica de esa virosis. En base a esto, dos grupos3, 4 han logrado infectar estos ratones transgénicos con el coronavirus SARS-CoV-2. Aunque los animales infectados no son capaces de transmitir la enfermedad, bajan de peso, desarrollan neumonía intersticial, replicación viral en los pulmones, exudados, infiltrados de macrófagos y linfocitos T y B y varias lesiones epiteliales. De esta manera, tanto en hámsters como en ratones se cumple con un postulado de Koch.

Chan JF-W, Zhang AJ, Yuan S et al. Simulation of the clinical and pathological manifestations of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in golden Syrian hamster model: implications for disease pathogenesis and transmissibility. Clin Infect Dis 2020. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa325. McCray PB, Pewe L, Wohlford-Lenane C, et al. Lethal infection of K18-hACE2 mice infected with severe acute respiratory syndrome coronavirus. J Virol 2007; 81: 813-21. Bao L, Deng, Huang B, et al. The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. Nature 2020; 583: 830-3.