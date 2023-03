IMPORTANTE AUMENTO DE LA INFECCIÓN POR CANDIDAD AURIS. ESTUDIO EN LOS EE.UU.

Actualizado 21 de marzo, 2023

Un estudio publicado en Ann Int Medicine describe un aumento- dramático según los autores- de casos de Candida auris, una infección muy contagiosa y que refleja una mayor transmisión. Los investigadores también notaron un aumento en los casos resistentes a las equinocandinas y la evidencia de transmisión, lo cual es muy preocupante porque las equinocandinas son la terapia de primera línea para las infecciones invasivas por Candida, incluida Candida auris.

Desde el inicial informe de 2016 en los Estados Unidos , el hongo emergente Candida auris ha seguido causando enfermedades y muertes en todo el país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) calificaron a C. auris como una “amenaza urgente”, el nivel más alto de preocupación, porque a menudo es multirresistente; se propaga fácilmente en los centros de atención médica; y puede causar infecciones invasivas graves con altas tasas de mortalidad. La mayor parte de la transmisión ocurre en los centros de atención médica, especialmente entre los residentes de centros de atención a largo plazo o entre personas con dispositivos permanentes o ventiladores mecánicos.

Los datos mostraron que el aumento porcentual de los casos clínicos aumentó cada año, de un aumento del 44 % en 2019 a un aumento del 95 % en 2021. También informan que el volumen de detección de colonización y los casos de detección aumentaron en 2021 en más del 80 % y más de 200 % respectivamente. El número de casos de C auris que fueron resistentes al tratamiento de primera línea en 2021 fue aproximadamente 3 veces mayor que en cada uno de los 2 años anteriores.

Según los autores, el momento de este aumento de la propagación de C. auris y los hallazgos de las investigaciones de salud pública sugieren que puede haber sido exacerbado por la tensión relacionada con la pandemia en los sistemas de atención médica y de salud pública, que incluyó escasez de personal y equipos, mayor carga para los pacientes y gravedad de la enfermedad, aumento del uso de antimicrobianos, cambios en los patrones de movimiento de los pacientes y mala implementación de medidas de PCI no relacionadas con la COVID-19.

Estos hallazgos enfatizan que se necesitan con urgencia mejores prácticas de detección y control de infecciones para prevenir la propagación de C. auris.

