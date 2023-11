IMPORTANCIA DE ESTUDIAR LA MEDICINA, EL NAZISMO Y EL HOLOCAUSTO PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN Y LA ÉTICA MÉDICAS

Actualizado 11 de noviembre, 2023

La revista Lancet ha publicado (1) el informe más completo hasta la fecha sobre las atrocidades médicas bajo el nazismo y durante el Holocausto (y sus implicaciones para la actualidad) donde detalla el papel central que desempeñaron los profesionales de la salud en la formulación y aplicación de políticas y prácticas antisemitas, racistas e inhumanas durante el régimen nazi. El artículo es de libre disponibilidad.

El material fue redactado por un grupo diverso e internacional de 20 académicos, médicos e investigadores con experiencia en historia, educación médica y bioética siendo la primera Comisión Lancet centrada en la historia de la medicina. La comisión fue impulsada en 2019 por Richard Horton. Editor de la revista Lancet (2).

El artículo cuestiona conceptos erróneos arraigados sobre la medicina en la era nazi, incluida la afirmación de que los delitos médicos fueron cometidos sólo por unos pocos médicos extremistas o que los perpetradores actuaron bajo coerción.

Los autores de este informe hacen un llamado a las universidades, facultades de medicina, institutos de investigación y otras organizaciones profesionales para que consideren la evidencia y las recomendaciones del informe mientras se esfuerzan por fortalecer la educación y la ética médica en la actualidad. Una educación sobre cómo y por qué se permitieron tales atrocidades puede empoderar aún más a generaciones de profesionales médicos y de la salud para enfrentar dilemas médicos morales y éticos y sus propios prejuicios, hacer frente al poder y proteger a las poblaciones y pacientes vulnerables.

El artículo enfatiza que una amplia gama de debates actuales sobre la medicina- desde quién debe recibir atención durante un evento catastrófico hasta la atención al final de la vida y los nuevos avances en genética, por nombrar sólo algunos- indican cómo la medicina y la ciencia están vinculadas con la política, creencias personales y factores socioeconómicos. Los profesionales médicos y los investigadores biocientíficos deben ser conscientes de estas influencias y sus múltiples implicaciones para los pacientes y los participantes del estudio.

Como detalla el informe, contrariamente a los conceptos erróneos comunes, la medicina en la Alemania nazi no era “pseudociencia”. De hecho, funcionó sobre la base de estándares y prácticas de la ciencia biomédica desarrolladas a finales del siglo XIX y principios del XX. Los científicos alemanes formaban parte de redes internacionales más amplias que exploraban y promovían la eugenesia y desarrollaban fundamentos médicos racistas.

La Comisión destaca que la búsqueda del conocimiento científico y la prestación de atención médica y de salud deben realizarse dentro de un marco que dé prioridad a los derechos humanos. Como tal, los autores presentaron recomendaciones para garantizar que la educación médica se centre en desarrollar la capacidad de resiliencia y la agencia moral informada por la historia entre los profesionales médicos.

1. Czech H, Hildebrand S, Reis SP et al. The Lancet Commission on medicine, Nazism, and the Holocaust: historical evidence, implications for today, teaching for tomorrow.Lancet 2023; Published:November 08, 2023DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01845-7.

2- Horton R. Offline: Medicine and the Holocaust-it’s time to teach. Lancet 2019; 394::105.