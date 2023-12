IMPLICACIONES CARDIOMETABÓLICAS FUTURAS DE LA HIPERSECRECIÓN DE INSULINA EN RESPUESTA A LA GLUCOSA ORAL: UN ESTUDIO DE COHORTE PROSPECTIVO

Actualizado 18 de diciembre 2023

Un estudio de cohorte realizado en Toronto, Canadá tuvo el objetivo de evaluar la respuesta secretoria de insulina post carga de glucosa oral en mujeres reclutadas durante el embarazo y la relación con los efectos cardiometabólicos evaluados en un seguimiento a 4 años.

El fundamento del estudio se basa en que la hiperinsulinemia pre-prandial ha sido reconocida como factor de riesgo cardiometabólico en varios estudios, pero los efectos de la hiperinsulinemia pos-prandial a largo plazo no son tan concluyentes. Mientras que se ha postulado que la hiperinsulinemia pos-prandial podría producir un efecto anabólico conducente al aumento de peso y de la resistencia a la insulina, en 2022 Nguyen y colaboradores indicaron que la forma correcta de medir la hiperinsulinemia posprandial era el CIR (respuesta de insulinemia corregida, que evalúa la insulinemia en relación con la glucemia a los 30 minutos de una carga) y notaron que su aumento no se relacionaba con aumento del riesgo cardiometabólico.

En este estudio, se evaluaron 306 mujeres durante el embarazo y se siguieron con curvas de tolerancia a la glucosa a los 3 meses, 1 año, 3 años y 5 años. Si bien en aquellas mujeres con mayor CIR aumentó el perímetro abdominal, bajó la HDL y disminuyó la insulino-sensibilidad, la función de la célula beta mejoró con una disminución de la glucemia en ayunas y de la glucemia posprandial al año.

En el análisis longitudinal ajustado, el tercil de CIR más elevado se asoció a menor riesgo de diabetes, pre diabetes o ambas a los 3 años y a los 5 años. Se concluye que una respuesta secretora de insulina sólida después una carga de glucosa no indicaría un aumento del riesgo cardiometabólico sino que, más bien, podría relacionarse a una función metabólica favorable.

Retnakaran R, Pu J, Hanley A, Connelly P, Sermer M, Zinman B. Future cardiometabolic implications of insulin hypersecretion in response to oral glucose: a prospective cohort study. eClinicalMedicine. The Lancet Discovery Science. 2023; On line first, 102363. https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(23)00540-0/fulltext Consultado 12/2023