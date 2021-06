IMPACTO DE LA VACUNACIÓN EN ARGENTINA

Actualizado 12 de junio, 2021

Infobae en su sección Política del 7 de junio publica el siguiente título: “Más de 125 000 personas vacunadas en el país contra el COVID-19 se contagiaron y 3141 murieron”. https://www.infobae.com/politica/2021/06/07/mas-de-125000-personas-vacunadas-en-el-pais-contra-el-covid-19-se-contagiaron-y-3141-murieron/. Y ese título, así presentado trajo polémica y ruido. Más cuando según datos oficiales un 30% de los mayores de 70 años no se vacunaron todavía.

Presentemos otra visión desarrollada en el siguiente artículo de la agencia Telam (27/5/2021). Después retornaremos al artículo de Infobae con una nueva mirada.

https://www.telam.com.ar/notas/202105/555673-coronavirus-argentina-campana-vacunacion-vidas-salvadas.html

“5000 mayores de 60 años salvaron sus vidas por vacuna entre marzo y mayo. Cálculo de Jorge Aliaga. En las últimas siete semanas de 2020, en promedio, hubo 48 muertes semanales de 30-49 años; 279 de 50- 69, y 588 de mayores de 70. Sobre esta base realicé un estimado de las personas fallecidas en las semanas de 2021”, indicó el investigador en diálogo con Télam. “En la semana 15 de 2021, por ejemplo, hubo 257 muertes de entre 30-49; entonces uno esperaría más de 2500 personas fallecidas mayores de 70, pero hubo 1430, lo que, por supuesto es muchísimo también, pero es casi la mitad de lo que hubiera sucedido sin vacunas”. Según este cálculo, y contemplando incluso posibles variaciones estadísticas, Aliaga estimó que durante la semana 13 podrían haber fallecido unas 700 personas mayores de 70 años; durante las semanas 14, 15, 16 unas 1500 promedio cada semana, y más de 1000 en la semana 17 (26/5 – 1/6).

El investigador detalló que el cálculo llega hasta esas semanas porque todavía no están “completos los datos de las siguientes como para hacer un análisis más ajustado, por lo que la cantidad de vidas que se salvaron pueden ser muchísimas más”. “No estoy diciendo que estamos bien con los 70 000 muertos, en absoluto, lo que estamos viviendo es un desastre; lo que digo es que sin las vacunas y con este número de casos, la situación hubiera sido muchísimo peor”, enfatizó.

Por su parte, el bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki señaló que “estimar las muertes evitadas por las vacunas es una tarea difícil desde los datos abiertos”. No obstante, el especialista también realizó una estimación y aseguró que “la estrategia se basa en estimar la relación entre muertes de menores de 60 y mayores de 60, de manera tal de poder predecir un dato en base al otro”.

Con esta “fórmula”, Olszevicki tomó datos hasta septiembre del 2020 y los contrastó con los datos desde septiembre en adelante comparando la “predicción” con las cifras reales.

“Lo que se observa en el gráfico que elaboramos en base a estos datos es que la predicción se comporta bastante bien para las muertes de septiembre a marzo, pero las líneas comienzan a separarse a partir de ese mes, donde las muertes reales son mucho menores a las predichas por el modelo en mayores de 60”, describió.

Al respecto, señaló que “esta aproximación sugiere que las muertes evitadas entre marzo y mayo en mayores de 60 años rondarían las 5000. Si bien mi hipótesis es que el efecto es mayormente atribuible a las vacunas, no es posible asegurarlo de manera absoluta debido a los muchos otros factores que podrían alterar la relación entre muertes en menores y en mayores de 60”.

Internaciones en terapia intensiva

Otro enfoque posible para pensar el efecto de las vacunas es la observación de las edades de personas internadas en unidades de terapia intensiva (UTI).

Según el contador y senador correntino Martín Barrionuevo, quien analiza datos desde el comienzo de la pandemia, “en marzo de este año los mayores de 70 representaban el 50% de los pacientes graves, en tanto que hoy son el 20%”.

“Sin embargo, los niveles extraordinarios de contagios y las nuevas variantes hacen que la cantidad de personas internadas en UTI siga aumentando”.

En efecto, Olszevicki (27/5) remarcó que “ayer se notificaron 6642 personas con Covid-19 en UTI a nivel nacional, lo que implica un récord de casos por decimotercer día consecutivo” y “un 30% más que hace un mes, cuando este indicador ya estaba en niveles del pico de casos en 2020”.

Según datos del Ministerio de Salud de Nación, en la Argentina al día de hoy (12/6) están vacunadas contra el coronavirus con al menos una dosis el 76.5% de las personas mayores de 80 años; el 85% de las personas entre 70 y 79, y el 79.5% de las personas entre 60 y 69.

Retornamos entonces al artículo de Infobae que disparó nuestras consideraciones personales

En Argentina se comienza la vacunación, primero con el personal de salud antes de enero. Por lo tanto, para tratar de descubrir el efecto vacuna en Argentina estudiaremos casos y muertes por COVID-19 a partir del 21 de enero (le damos tiempo a la primera dosis de vacuna para actuar). Desde ese momento hasta el día 8 de mayo (citado en el artículo como último día del informe del Ministerio de Salud al que se refieren para el título) se notificaron 1 302 060 casos y 20 905 muertes. Estos números son sacados de los partes diarios del Ministerio desde el 21 de enero al 8 de mayo.

Hasta ese día 7 851 672 habitantes habían recibido, por lo menos, una dosis de alguna de las tres vacunas en uso. En ese grupo, que desde ya aclaramos que es un grupo con gran carga de personas añosa y con co-morbilidades, se notificaron 125 628 casos y 3141 muertes; 1 443 309 recibieron dos dosis y en ese grupo de notificaron 22 804 casos y un 0.003% de muertes (43 según nuestro cálculo).

Tuvimos que buscar nuestros nominadores y denominadores. Dado que la vacuna se aplica a mayores de 18 años sacamos el grupo de menores de 19 años de edad del denominador, población calculada por INDEC 2020 para el 2021: 45 808 747 y menores de 19: 14 584 593 habitantes. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-24-84.

El denominador de los vacunados no lo tocamos porque no se aplicaron vacunas en menores de 18 años de edad. Fueron vacunados 7 851 672 con una dosis y 1 443 309 con dos dosis.

Definimos el denominador de los no vacunados: 45 808 747 personas menos la sumatoria de los vacunados con una y dos dosis. Quedan 36 513 766. Restamos ahora la población menor de 19 años calculada por censo al 2021: 14 584 593. Y nos queda un denominador final de 21 929 173 de personas no vacunadas y mayores de edad.

Vamos a trabajar ahora sobre el numerador (casos y muertes) de los no vacunados, mayores de edad. Restamos el número de casos notificados y de muertes en menores de edad: 2948 casos de COVID y, por presentar una letalidad de entre 0 y 0.1%, 3 muertes. https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/informes-diarios/sala-de-situacion/mayo-2021

Quedan entonces en ese grupo 1 148 791 casos notificados y 17 691 muertes

En ese grupo de no vacunados, que es de menor edad y con menos co-morbilidades, y que no es exactamente comparable con el vacunado, repetimos, en ese grupo no vacunado de 21 929 173 habitantes se notificaron 1 148 791 casos de COVID-19 y 17 691 muertes.

Pasamos de una incidencia en los vacunados con una sola dosis de 1.6% de casos notificados y 0.04% ó 4 x 10 000 de mortalidad a una incidencia en los no vacunados de 5.2 % de casos notificados y 0.08 % ó 8 x 10 000. Nuestras cifras globales de mortalidad son 17.6 x 10 000 habitantes (datos del 4/6). https://ourworldindata.org/coronavirus . Puesto 19 en el mundo.

Una dosis de vacuna disminuyó casi 5 veces los casos notificados y casi el 50% la mortalidad, aun comparando con un grupo de personas más jóvenes y con menor carga de co-morbilidades y con menor letalidad en caso de enfermar (Tabla 1).

Las cifras de letalidad del año 2021 por grupos etarios se presentan en la Tabla 2

También en este análisis debemos considerar otra variable de importancia, como el inicio y desarrollo de una feroz segunda ola impulsada por la circulación de nuevas variantes del virus. Esta ha puesto en tensión nuevamente al sistema de salud y llevó a nuevos confinamientos.

[Reporte Núm 23: Vigilancia de Variantes de SARS-COV-2. Actualización: 7/6/2021. Proyecto País (Proyecto Argentino Interinstitucional de Genómica de SARS-COV-2)] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/06/reporte_ndeg23_vigilancia_activa_de_variantes_extendido_de_sars-cov2_07-06-2021.pdf

Teniendo en cuenta estudios de secuenciación parcial del gen que codifica para la proteína Spike o de genoma completo se determinó la presencia, entre el 26/07/2020 y el 19/05/2021(reportes 9 a 23), de 4 variantes de interés epidemiológico en nuestro país: Alpha (B.1.1.7, Reino Unido), Gamma (P.1 Manaos), Zeta (P.2 Río de Janeiro), Epsilon (B 1.1.7, California) y también la variante Andina (linaje 37), y en mayo, 2 casos de variante Delta (India). Se evidenció un aumento sostenido de la variante Andina (C37) en las semanas 9 (28/2 al 6/3 9) a 20 (16/5 al 22/5), como también un aumento importante a partir de la semana 12 (21/3 al 27/3) de la variante Gamma y Alpha y continuando con mayor aumento de las variantes Gamma y linaje 37 a partir de la semana 15 (11/4 al 17/4) en GBA, sin contacto estrecho ni viajes al exterior.

En controles en diferentes zonas del país (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Neuquén y Santa Fe) entre el 2/4 y 19/5 se evidenció también un aumento de la frecuencia de detección de la variante Gamma y del Linaje C37, con una estabilización de la variante Alpha.

En conjunto más del 95% del SARS-COV2 que circuló en el AMBA posee mutaciones que lo diferencian de los virus que circulaban al principio de la pandemia. Sobre un total de 2238 muestras las variantes más detectadas fueron la Gamma y la C37.

El pensar en esta variable fortalece aún más nuestra hipótesis y propuesta de continuar con las medidas de cuidado de acuerdo a diferentes situaciones epidemiológicas y con el programa intensivo de vacunación.

Marcelo Beltrán marcelobeltran2002@yahoo.com.ar

Claudia Leroux cileroux@yahoo.com.ar