IDENTIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE PARKINSON MEDIANTE UNA BIOPSIA DE LA PIEL

Actualizado 24 de marzo, 2022

El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson se basa en criterios clínicos consensuados. Un nuevo estudio publicado en el J Parkinson’s Disease ha encontrado que la presencia de depósitos neuronales del biomarcador alfa-sinucleína fosforilada (p-syn) en el cerebro y la piel de los afectados los distingue de los individuos con síntomas de parkinsonismo debido a la acumulación de la proteína, tau. Este desarrollo puede ayudar a la identificación temprana y el diagnóstico diferencial de la enfermedad y los diversos subtipos de parkinsonismo.

Los investigadores reclutaron a 26 casos de EP e igual número de afectados con parálisis supranuclear progresiva, síndrome corticobasal y 26 individuos . Todos los individuos se sometieron a una biopsia de piel en tres sitios, la pierna, el muslo y el área cervical, para estudiar los depósitos de p-syn en los nervios de la piel.

Los resultados demuestran que la presencia de depósitos de p-syn en la piel distingue con precisión a los pacientes con EP de aquellos con parkinsonismo atípico. La diferenciación temprana y el diagnóstico in vivo preciso son importantes para el manejo clínico adecuado y la atención al paciente, ya que el tratamiento y el pronóstico de la enfermedad y sus variantes son diferentes.

Giannoccaro MP, Avoni P, Rizzo G et al. Presence of Skin α-Synuclein Deposits Discriminates Parkinson’s Disease from Progressive Supranuclear Palsy and Corticobasal Syndrome. J Parkinsons Dis 2022;12 :585-91.