Actualizado 10 de octubre 2023

Recientemente, se publicó la actualización de las Guías de Diagnóstico y tratamiento de infecciones en pie diabético de la IDSA (Infectious diseases Society of América) que en esta versión se realizó en forma conjunta con la IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot). En las mismas se actualizan temas como:

● Diagnóstico de las infecciones en pie diabético basado en la clínica, en la aparición de signos como edema, eritema, presencia de colecciones, descarga purulenta.

● Cultivo de las lesiones. Se recomienda realizar la toma de muestra por curetaje o biopsia del fondo de las úlceras luego del desbridamiento y realizar los cultivos por métodos convencionales (no moleculares).

● Para el diagnóstico de osteomielitis, la combinación de radiografía simple, la prueba de sonda ósea, eritrosedimentación, proteína C reactiva y procalcitonina son los estudios recomendados. El uso de resonancia magnética se indica en caso de dudas diagnósticas o situaciones especiales. Se recomienda obtener muestra de biopsia ósea en la cirugía o en forma percutánea.

● En cuanto al tratamiento, se recomienda no cultivar ni tratar lesiones sin signos de infección. Se indican 1 a 2 semanas de antibióticos para pacientes con infección de piel y partes blandas o hasta 4 semanas si la infección es extensa y mejora en forma lenta. Seleccionar el antimicrobiano adecuado a los gérmenes y la susceptibilidad local, la gravedad de la infección y los posibles efectos adversos.

En estas guías, pueden encontrarse otras recomendaciones acerca del tratamiento de la osteomielitis, la selección de antibióticos, el uso de antisépticos o tratamientos locales tópicos. Es un artículo de lectura libre :https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37779323/

Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). Diabetes Metab Res Rev, 2023: e3687. doi:10.1002/dmrr.3687