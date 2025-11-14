Actualizado 16 de noviembre, 2025

El archivo es una guía de la OPS que explica cómo diseñar prompts claros, éticos y efectivos para usar inteligencia artificial generativa en salud pública, destacando la importancia de definir propósito, audiencia, formato y tono. Subraya cómo los prompts funcionan como “protocolos vivos” que deben revisarse, adaptarse y supervisarse para asegurar precisión, inclusión y reducción de sesgos. Además, propone integrar esta habilidad en los flujos de trabajo institucionales y en la alfabetización digital del personal, remarcando siempre la centralidad de la revisión humana.

AI prompt design for public health. Using generative AI responsibly. PAHO/EIH/IS/25-0008

