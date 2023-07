FISIOPATOLOGÍA DE LA MIOCARDITIS LUEGO DE LA VACUNACION PARA COVID

Actualizado 15 de julio, 2023

Cuando se administraron por primera vez las nuevas vacunas COVID-19 los funcionarios de salud pública encontraron un aumento en los casos de miocarditis, en particular entre los hombres jóvenes que habían sido vacunados con vacunas de ARNm diseñadas para provocar respuestas inmunitarias específicamente al virus SARS-CoV-2 aunque no estaban claras las razones para esto.

En un nuevo estudio publicado el 5 de mayo en la revista Science Immunology, los investigadores de la Universidad Yale descartan algunas de las causas teóricas de la inflamación del corazón y sugieren posibles formas de reducir aún más la incidencia de un efecto secundario aún raro de la vacunación.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre los hombres de 12 a 17 años, alrededor de 22 a 36 de cada 100 000 experimentaron miocarditis dentro de los 21 días posteriores a recibir una segunda dosis de vacuna. Entre los hombres no vacunados de este grupo de edad, la incidencia de miocarditis fue de 50 a 65 casos por 100 000 después de la infección por el virus de la COVID-19.

Para el nuevo estudio, el equipo de investigación de Yale realizó un análisis detallado de las respuestas del sistema inmunitario en esos raros casos de miocarditis entre las personas vacunadas. Descubrieron que la inflamación del corazón no fue causada por los anticuerpos creados por la vacuna, sino por una respuesta más generalizada que involucró a las células inmunitarias y la inflamación.

Según los hallazgos de los CDC, el riesgo de miocarditis es significativamente mayor en las personas no vacunadas que contraen el virus de la COVID-19 que en las que reciben las vacunas. La vacunación ofrece la mejor protección contra las enfermedades relacionadas con el COVID-19.

Barmada A, Klein J, Ramaswamy A et al. Cytokinopathy with aberrant cytotoxic lymphocytes and pro-fibrotic myeloid response in SARS-CoV-2 mRNA vaccine-associated myocarditis. Science Immunology DOI 10.1126/sciimmunol.adh3455. Epub 2023 May 5.