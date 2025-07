Actualizado 15 de junio, 2025

Las opciones de tratamiento para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) siguen siendo subóptimas y se han centrado en las neuronas motoras centrales y periféricas, que son los principales sitios de degeneración a medida que la enfermedad progresa. Sin embargo, dado que el músculo esquelético es el órgano terminal responsable de la debilidad en la ELA, también se han estudiado estrategias para mitigar la atrofia del músculo esquelético, así como enfoques para mejorar su función.

Los activadores de la troponina rápida del músculo esquelético (FSTA) aumentan la eficiencia de la contracción muscular esquelética, de modo que los músculos estimulados por la activación de las neuronas motoras muestran una mayor fuerza en un amplio rango de frecuencias de estimulación, tanto en modelos animales como en participantes sanos, lo que sugiere que estos agentes podrían tener una importancia funcional y ser útiles terapéuticamente en el tratamiento de personas con ELA.

En este aspecto, los resultados de un estudio de fase 2 con reldesemtiv en ELA sugirieron que este fármaco podría ralentizar la progresión de la enfermedad.

Para tal efecto se evaluó el efecto de reldesemtiv (300 mg, dos veces al día) frente a placebo sobre los resultados funcionales en pacientes con ELA (estudio COURAGE-ALS) en un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de fase 3, realizado en 83 centros especializados en ELA en 16 países, desde agosto de 2021 hasta julio de 2023. El primer periodo de 24 semanas fue controlado con placebo frente a reldesemtiv. Todos los participantes recibieron reldesemtiv durante el segundo periodo de 24 semanas, con un seguimiento de 4 semanas. Se planificaron dos análisis interinos: el primero por futilidad y el segundo por futilidad y posible redimensionamiento del estudio. En el ensayo la mitad de las visitas realizadas de forma remota y la otra mitad en el centro clínico. Los participantes elegibles cumplían con los criterios para ELA definida, probable o posible, con signos de neurona motora inferior según los Criterios modificados de El Escorial, síntomas de ELA con una duración de 24 meses o menos, una puntuación total de 44 o menos en la Escala de Valoración Funcional de la ELA-Revisada (ALSFRS-R), y una capacidad vital forzada mayor o igual al 65% del

De los 696 participantes evaluados, 207 no pasaron el cribado. Un total de 486 participantes (edad media 59 años; 309 hombres [64%]) fueron aleatorizados a reldesemtiv (n = 325) o placebo (n = 161). El segundo análisis interino a las 24 semanas incluyó a 256 participantes. El comité de monitoreo de datos recomendó finalizar el ensayo por futilidad, y el patrocinador aceptó la decisión.

Los autores concluyen que el ensayo clínico aleatorizado no logró demostrar la eficacia de reldesemtiv para enlentecer el deterioro funcional en pacientes con ELA.

Shefner JM, Cudkowicz ME, Genge A et al. Reldesemtiv in Amyotrophic Lateral Sclerosis: Results From the COURAGE-ALS Randomized Clinical Trial. JAMA Neurol 2025 May 1;82(5):477-485. doi: 10.1001/jamaneurol.2025.0241.