EVOLUCIÓN DEL CORONAVIRUS EN ARGENTINA. 5/1/2021

El aumento de casos notificados volvió a tomar impulso.

Fig.1 Casos diarios en CABA y Buenos Aires

Fig.2 Los casos diarios en algunas provincias están en vías de control. Algunas como Jujuy y Salta mejor que otras. Otras siguen con muchos casos diarios y acumulados.

Fig.3 Casos de muertes diarias en todo el país

En relación al gráfico sobre muertes, vemos que se mantienen relativamente estables, pero evidentemente si continúa el aumento de casos, aumentará el número de muertes; se aprecia además, un aumento, aunque leve, de la ocupación en UTI (29/12 ocupación en AMBA: 56.8 % y en Nación: 53.2 % y el 05/01 en AMBA: 58.1 % y en Nación: 54 %)

¿En qué punto de la pandemia estamos?

Haciendo frente a un rápido y precoz rebrote. Igual a lo sucedido en el verano Europeo

Hace dos meses tomamos como ejemplo la investigación serológica de CABA que encontró anticuerpos en el 10 % de 2021 personas estudiadas. Haciendo las proyecciones se llegaba a un 14 % de los porteños. Llegaban a la conclusión de que diagnosticaron 1 caso de cada 3 infecciones.

Proyectamos este 1/3 a Municipios del primero y segundo cordón del Conurbano Bonaerense. Lo hicimos hace dos meses y lo repetimos ahora. Teniendo en cuenta que, en un momento, los criterios para hacer o no hacer un hisopado, para diagnóstico de caso, fueron diferentes, se podría pensar que en el Conurbano se diagnosticó un poco menos de los casos realmente ocurridos. También es cierto que la densidad de población es diferente entre CABA y el conurbano.

Tabla1. Casos acumulados por 100 000 habitantes y cálculo del porcentaje de población infectada en CABA y Municipios del primero y segundo cordón del Conurbano y La Plata

En estos dos meses transcurridos, en algunos Municipios los casos aumentaron a mayor velocidad que en otros. Esto produjo un cambio en el orden. Subieron San Isidro, Morón, Pilar y Vicente López. Estos son Municipios de elevado nivel socioeconómico. Muchos de los nuevos casos probablemente no se estén contagiando en sus municipios sino en lugares de vacaciones.

Además cometimos un error en el número inicial de casos del municipio de Florencia Varela. En lugar de 2839.6 casos acumulados deberían haber sido 3839.6.

En estos dos meses, el porcentaje de población contagiada subió un 2 % en promedio. La curva volvió a subir porque estamos “abriendo y abriendo”. Con reuniones sociales; recreativas; parques; centros de veraneo; movilidad, etc.

El 85% de la población sigue siendo susceptible al virus. No aprendimos de la Europa actual. Este invierno la segunda ola será muy grave, si no conseguimos vacunar a un alto porcentaje de la población, especialmente a los que están en riesgo. Ahora que nuestros cuidados se han relajado tanto.

Solo la compra de millones de dosis de vacunas, todavía en fase tres, y su llegada a tiempo puede evitar un invierno catastrófico en casos y muertes. Ya se empezó a vacunar al personal esencial. Falta una vacuna que se pueda aplicar a los grupos en mayor riesgo de enfermar y morir. Y luego pasar a vacunar al resto de la población. Como toda vacuna del calendario, esta vacunación debería ser obligatoria cuando dispongamos de las dosis suficientes para cubrir a toda la población. En tanto no tengamos la cantidad de personas vacunadas para lograr la inmunidad de rebaño debemos continuar con las medidas de cuidado.

En este punto radica la importancia de la continuación de las medidas de cuidado, además de los hisopados y el rastreo de contactos.

Discutamos con seriedad.

Marcelo Beltrán Claudia Leroux

marcelobeltran2002@yahoo.com