EVIDENCIA, VALORES Y MÁSCARAS PARA EL CONTROL DE COVID-19

Actualizado 4 de abril, 2021

Los autores de un trabajo publicado en el J Clin Epidemiol se enfocan en los efectos de las máscaras, quizás una de las herramientas más importantes pero controvertidas en el control de la pandemia de COVID-19 [1]. La evidencia sobre la eficacia de las mascarillas para la prevención de COVID-19 se basa en estudios observacionales y fue calificada como de “certeza baja” por los autores de una de las revisiones sistemáticas más completas sobre el tema hasta la fecha [2].

Los autores concluyen su revisión sobre máscaras, distanciamiento y COVID 19 diciendo “el debate sobre el uso de máscaras y distanciamiento físico adolece de la falta de una presentación clara de la evidencia acerca del impacto de estas intervenciones sobre la morbilidad y la mortalidad debidas a COVID-19. Un enfoque en la evidencia, junto con el estímulo para reflexionar sobre las implicancias de la problemática, podría potencialmente reducir la extensión, o al menos la intensidad, de las diferencias entre posturas contrarias. Además, un enfoque en la evidencia podría mejorar la calidad de las decisiones de los encargados de equilibrar las diferencias entre salvaguardar la salud de la comunidad y la autonomía individual”.

