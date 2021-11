EVALUCIÓN DE LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PARA COVID-19 EN ARGENTINA

Actualizado 1 de noviembre, 2021

El objetivo fue evaluar si la aplicación pragmática de las 3 vacunas COVID-19 disponibles en Argentina (rAd26-rAd5, ChAdOx1, and BBIBP-CorV), se asoció con una reducción de la morbilidad, la mortalidad por todas las causas y la mortalidad debida a COVID-19

Se analizó la información de 663 602 personas de ≥60 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación planteó tres incógnitas. La primera fue cuántos contrajeron la infección en cada uno de esos tres grupos. En aquellos sin vacunar, hubo 24.438 casos detectados por PCR (36 por cada 100 000 personas por día de seguimiento), lo que bajó a 5720 casos (19/100 000) entre los que tenían una dosis y a 313 (4/100 000) entre los que tenían el esquema completo.

La segunda fue si existía alguna diferencia en el número de fallecidos. Sin vacunación, hubo 10 659 casos fatales (11.7/100.000), comparado con 1199 (4/100 000) en el grupo con una dosis y 28 (0.40/100 000) entre los que ya habían recibido dos dosis.

La tercera se concentró en la mortalidad específicamente por Covid-19. En los 30 días posteriores al diagnóstico en los mayores de 60 años, se registraron 1557 muertes (2.31/100 000) entre los que aún no habían podido vacunarse. Disminuyó a 175 casos (0.59/100 000) en aquellos con una primera dosis y a tres casos (0.04/100 000) en los que estaban vacunados con dos dosis.

Macchia A, Ferrante D, Angeleri P, Biscayart C, Mariani J, Esteban S, Tablado MR, de Quirós FGB. Evaluation of a COVID-19 Vaccine Campaign and SARS-CoV-2 Infection and Mortality Among Adults Aged 60 Years And Older in a Middle-Income Country. JAMA Netw Open. 2021 Oct 1;4(10):e2130800. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.30800. PMID: 34714342.