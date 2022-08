ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA EFICACIA DEL ANTIVIRAL TECOVIRIMAT EN LA VIRUELA SÍMICA

Actualizado 27 de agosto, 2022

El reciente brote mundial de viruela del simio ha provocado más de 45 500 casos hasta el 22 de agosto de 2022. Si bien los síntomas generalmente se resuelven por sí solos en 2 a 4 semanas, un estudio reciente mostró que el 13 % de los pacientes necesitaban hospitalización.

Un estudio preliminar realizado en los EE.UU encuentra que el antiviral tecovirimat parece ser seguro y eficaz para el tratamiento de los síntomas y las lesiones cutáneas de la viruela del simio El estudio es uno de los primeros en evaluar e informar los resultados del tratamiento de afectados con esta enfermedad

Tecovirimat (TPOXX) es un antiviral aprobado por la FDA para el tratamiento de la viruela. Limita la propagación viral en el cuerpo al inhibir la acción de la proteína involucrada en la liberación del virus.

En una carta a la revista JAMA, expertos en enfermedades infecciosas presentaron información sobre 25 pacientes con viruela del simio que recibieron terapia con tecovirimat.

A los pacientes con lesiones cutáneas en múltiples partes del cuerpo o en zonas sensibles como la cara o la región genital se les ofreció tratamiento con tecovirimat oral cada 8 o 12 horas y se tomaba dentro de los 30 minutos posteriores a una comida rica en grasas.

Los investigadores recopilaron datos clínicos en la primera evaluación en persona para el tratamiento y mediante una entrevista en persona o por teléfono el día 7 y el día 21 después del comienzo de la terapia.

Los afectados eran hombres con una rango de edad entre 27 y 76 años y de los cuales 9 tenían VIH. Solo un paciente tenía la vacuna contra la viruela (tomada hace más de 25 años).

En promedio, los afectados presentaron síntomas o lesiones durante 12 días antes de iniciar su tratamiento antiviral. La fiebre fue el síntoma más común (76% de los pacientes), seguida de fatiga (32%), dolor de garganta (20%) y escalofríos (20%). Otros síntomas incluyeron dolor de espalda (12 %), dolor muscular (8 %), náuseas (4 %) y diarrea (4 %).

El día 7 de terapia, el 40% de los afectados se habían curado de sus lesiones. Para el día 21, el 92 % se había curado y no tenía dolor.

Se señala que el estudio fue pequeño y no incluyó un grupo de control. Por lo tanto, la evaluación de la eficacia antiviral en términos de duración y gravedad de los síntomas fue limitada.

Desai AN, Thompson 3rd GR, Neumeister SM et al. Compassionate Use of Tecovirimat for the Treatment of Monkeypox Infection. JAMA. 2022 Aug 22. doi: 10.1001/jama.2022.15336. Online ahead of print.