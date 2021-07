ESTUDIO MULTICENTRICO PROSPECTIVO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE ENFERMOS CON COVID 19 EN ARGENTINA

Actualizado 17 de julio, 2021

Esta semana se publicó en Lancet Respiratory Medicine el SATICOVID, considerado el primer estudio sobre COVID, prospectivo de cohorte multicéntrico en un país de ingresos bajos y medios. En este caso fue realizado en 63 unidades de cuidados intensivos en Argentina desde el 20 de Marzo hasta el 31 de octubre de 2020 con un total de 1909 casos con RT-PCR confirmada. La edad de los pacientes fue de 18 o más años de edad que estaban en ventilación mecánica invasiva.

El estudio proporciona un análisis detallado de las características epidemiológicas de los pacientes, hallazgos de laboratorio, síntomas, fisiológicos respiratorios parámetros y variables de ventilación mecánica a lo largo del tiempo, y causas de muerte. Se siguió toda la cohorte de pacientes hasta el fallecimiento o el alta hospitalaria.

El objetivo primario fue la mortalidad hospitalaria por todas las causas. Todos los casos fueron seguidos hasta la muerte en el hospital o el alta hospitalaria. Los objetivos secundarios fueron la mortalidad en la UCI, la identificación de predictores independientes de mortalidad, la duración de la ventilación mecánica invasiva y los patrones de cambio en las variables fisiológicas respiratorias y de ventilación mecánica.

La mediana de edad de los internados fue de 62 años y el 68 % eran varones. La hipertensión y la obesidad fueron las principales comorbilidades. El 49 % de los pacientes requirió vasopresores. La duración media de la ventilación fue de 13 días.

El síndrome de dificultad respiratoria aguda se desarrolló en el 88 % de los pacientes y el 62 %) se les indicó posicionamiento en decúbito prono. La mortalidad hospitalaria fue del 58% y la mortalidad en la UCI fue del 57 %. El 44 % de los pacientes murieron de hipoxemia refractaria, frecuentemente solapada con shock séptico (n = 174).

Los autores concluyen que en los enfermos con COVID-19 que requirieron ventilación mecánica invasiva, se utilizó la ventilación mecánica pero la mortalidad fue alta. Los predictores de mortalidad en el estudio coincidieron en general con los identificados en estudios de pacientes con ventilación invasiva en países de ingresos altos. El escaso personal de salud podría haber contribuido a una alta mortalidad a lo largo del estudio y esto podría ayudar a identificar medidas para mejorar el tratamiento de los enfermos.

