ESTUDIO GLOBAL SOBRE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. SITUACIÓN EN SUDAMÉRICA

Actualizado 7 de marzo, 2023

El primer estudio mundial sobre la contaminación del aire diaria mundial muestra que casi ningún lugar en la Tierra es seguro. El artículo fue publicado en The Lancet Planetary Health. El trabajo presenta los datos sobre la concentración de partículas finas (PM2.5) ambientales diarias en todo el mundo. Es llamativo que sólo el 0.18% de la superficie terrestre global y el 0.001% de la población mundial están expuestos a niveles de PM2.5 por debajo de los niveles de seguridad recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el principal factor de riesgo ambiental para la salud en el mundo. Es importante destacar que, si bien los niveles diarios se han reducido en Europa y América del Norte en las dos décadas hasta 2019, los niveles han aumentado en el sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y el Caribe, con más del 70 % de los días en todo el mundo con niveles por encima de lo que es seguro.

El equipo de investigación utilizó observaciones tradicionales de monitoreo de la calidad del aire, detectores meteorológicos y de contaminación del aire basados en satélites, métodos estadísticos y de aprendizaje automático para evaluar con mayor precisión las concentraciones de PM2.5 en todo el mundo. El estudio utilizó un enfoque innovador de aprendizaje automático para integrar múltiples datos meteorológicos y geológicos para estimar las concentraciones diarias de PM2.5 a nivel de la superficie global con una alta resolución espacial de aproximadamente 10 km × 10 km para las celdas de cuadrícula global en 2000-2019, centrándose en áreas por encima de 15 μg/m³, que la OMS considera el límite seguro.

El estudio revela que la concentración anual de PM2.5 y los días de alta exposición a PM2.5 en Europa y el norte de América disminuyeron durante las dos décadas del estudio, mientras que las exposiciones aumentaron en el sur de Asia, Australia y Nueva Zelanda, y América Latina y el Caribe.

Además, el estudio encontró que:

A pesar de una ligera disminución en los días de exposición alta a PM2.5 a nivel mundial, en 2019 más del 70 % de los días todavía tenían concentraciones de PM2.5 superiores a 15 μg/m³. A nivel mundial, el promedio anual de PM2.5 entre 2000 y 2019 fue de 33 µg/m3. Las concentraciones más altas de PM2.,5 se distribuyeron en Asia oriental (50 µg/m3) y Asia meridional (37 µg/m3), seguidas por el norte de África (30µg/m3. Australia y Nueva Zelanda (8 μg/m³) y el sur de América (16 μg/m³) tuvieron las concentraciones anuales más bajas de PM2.5.

El estudio es importante porque brinda una comprensión completa del estado actual de la contaminación del aire exterior y sus impactos en la salud humana.

Yu W, Ye T, Zhang Y et al. Global estimates of daily ambient fine particulate matter concentrations and unequal spatiotemporal distribution of population exposure: a machine learning modelling study. The Lancet Planetary Health 2023; 7: E209-E18. DOI 10.1016/S2542-5196(23)00008-6.