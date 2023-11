ESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL REPETITIVA EN LA DEPRESIÓN MAYOR

Actualizado 20 de noviembre, 2023

Un estudio de investigadores de la UCLA Health, EE.UU. demuestra que la estimulación transcraneal (TMS) es eficaz en la mayoría de los pacientes con síntomas depresivos importantes, incluso después de múltiples ciclos fallidos de medicación antidepresiva. El tratamiento, la estimulación magnética transcraneal repetiva de alguna forma no conocida permite «recablear» eficazmente los circuitos cerebrales y puede funcionar más rápidamente de lo que han sugerido hallazgos anteriores, comenzando a aliviar los síntomas en tan solo una semana.

TMS utiliza campos magnéticos para estimular los circuitos cerebrales en especial a los reguladores del estado de ánimo. Los afectados reciben sesiones de tratamiento de 20 a 30 minutos cinco días a la semana durante un período de seis a ocho semanas.

En el estudio, Leuchter y sus colegas estudiaron los resultados de 708 casos tratados con TMS durante un período de seis semanas con cuatro escalas de calificación de depresión ampliamente utilizadas. Descubrieron que las escalas de calificación de la depresión que utilizan los médicos para evaluar la eficacia del tratamiento podrían ser un factor importante que contribuya a esta variabilidad. En las cuatro escalas estudiadas, los investigadores descubrieron que el 54% de los pacientes informaron una respuesta significativa en al menos una escala de calificación.

