ESCLEROSIS MÚLTIPLE, ¿UNA VIROSIS?

Actualizado 14 de enero, 2022

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad progresiva que afecta a 2.8 millones de personas en todo el mundo y para la que no existe una cura.

Un estudio publicado en Science concluye que la EM sea causada por una infección con el virus de Epstein-Barr (EBV), una hipótesis que los autores vienen estudiando desde hace varios años. De esta manera la mayoría de los casos de EM podrían prevenirse al detener la infección por EBV y enfocarse en el EBV podría conducir al descubrimiento de una cura para la EM.

Si bien sospechada la causa viral ha sido difícil establecer una relación causal porque el EBV infecta aproximadamente al 95 % de los adultos, la EM es una enfermedad relativamente rara y la aparición de los síntomas de la EM comienza unos diez años después de la infección por EBV. Para determinar la conexión entre EBV y EM, los investigadores realizaron un estudio entre más de 10 millones de adultos jóvenes (1993-2013) en servicio activo en el ejército de los EE. UU. e identificaron a 801 a quienes se les diagnosticó EM durante su período de servicio.

El equipo analizó muestras de suero tomadas cada dos años y determinó el estado de EBV de los soldados en el momento de la primera muestra y la relación entre la infección por EBV y la aparición de EM durante el período de servicio activo. En esta cohorte, el riesgo de EM aumentó 32 veces después de la infección por EBV, pero no cambió después de la infección por otros virus.

Los niveles séricos de cadena ligera de neurofilamentos, un biomarcador de la degeneración nerviosa típica de la EM, aumentaron solo después de la infección por EBV. Los hallazgos no pueden explicarse por ningún factor de riesgo conocido para la EM y sugieren que el EBV es la principal causa de la EM.

¿Cómo se convierte un virus con tropismo por las células B en una enfermedad del sistema nervioso central ? Las células B y su progenie activada expresan la integrina a4, que tiene propiedades adhesivas que permiten que estas células productoras de anticuerpos pasen de la médula ósea a la circulación periférica y luego a través de la barrera hematoencefálica llegan al tejido donde los anticuerpos se dirigen a las células gliales productoras de mielina y las dañan.

Los autores sugieren que el retraso entre la infección por EBV y la aparición de la EM puede deberse en parte a que los síntomas de la enfermedad no se detectaron durante las primeras etapas y en parte a la relación en evolución entre el EBV y el sistema inmunitario del huésped, que se estimula repetidamente cada vez que el virus latente se reactiva. Una vacuna contra el EBV o atacar el virus con medicamentos antivirales específicos para el EBV podría, en última instancia, prevenir o curar la EM.

