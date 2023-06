¿ES ÚTIL LA HIDROCORTISONA EN EL SHOCK SÉPTICO?

Actualizado 18 de junio, 2023

La sepsis afecta a 55 millones de personas en todo el mundo y causa 11 millones de muertes al año. Es esencial su reconocimiento rápido y el tratamiento incluye el control de la fuente, antibióticos, líquidos, vasopresores y terapias complementarias. Los corticosteroides han sido evaluados como terapia adyuvante para el shock séptico durante más de 50 años. A pesar de este tiempo y datos persiste la incertidumbre acerca de los efectos de los corticosteroides sobre la mortalidad en esta entidad.

En un estudio publicado en el New England Journal of Medicine Evidence un equipo internacional de investigadores (Estudio EVIDENCE) estudió el papel de la hidrocortisona en el tratamiento del shock séptico en adultos (1).

El equipo de investigación realizó un metanálisis del efecto de la hidrocortisona mediante la combinación de datos individuales de estudios realizados entre 1998 y 2019 que incluyeron adultos con sepsis o shock séptico que recibieron hidrocortisona intravenosa a una dosis diaria máxima de 400 mg durante 3 días por lo menos o un placebo. El criterio principal de valoración fue la mortalidad por todas las causas a los 90 días.

Los datos analizados muestran que el efecto de la hidrocortisona fue muy modesto en términos de supervivencia general aunque se asoció con una disminución en la necesidad de fármacos vasopresores y una mejora en la supervivencia cuando se usó en combinación con otros corticosteroides.

También se evaluó la mortalidad en UCI y alta hospitalaria, a los 28 y 180 días, y número de días sin necesidad de fármacos vasopresores para mantener la función cardiovascular sin ventilación asistida y en el número de días sin insuficiencia de órganos vitales.

Los investigadores señalan que la hidrocortisona no se asoció con una reducción en la mortalidad de los pacientes con shock séptico en comparación con el placebo. Sin embargo, se asoció con un aumento significativo, en promedio de 1.24 días, en el número de días sin necesidad de fármacos vasopresores y su utilización podría asociarse a una mayor debilidad muscular .

El estudio también detalla que la asociación de fludrocortisona, un corticosteroide con una fuerte acción en la regulación del agua y el sodio, con hidrocortisona podría reducir la mortalidad.

Este estudio agrega más información a los trabajos publicados al respecto y que no son consistentes unos con otros. Recordamos que en 2018 se publicaron varios trabajos en el NEJM donde Annane et al. (2) demostraban que la combinación de fludrocortisona con hidrocortisona disminuía la mortalidad mientras que Venkatesh et al. (3) no lo registraban aunque aumentaba los días libres de vasopresores.

1.Pirracchio R, Annane D, Waschka AK et al. Patient-Level Meta-Analysis of Low-Dose Hydrocortisone in Adults with Septic Shock. NEJM Evid 2023;2(6) DOI: 10.1056/EVIDoa2300034

2.Annane D, Renault A, Brun-Buisson C et al. Hydrocortisone plus Fludrocortisone for Adults with Septic Shock. N Engl J Med 2018;378:809-18.

3.Venkatesh B, Finfer S, Myburgh J; ADRENAL investigators. Glucocorticoids with or without Fludrocortisone in Septic Shock. N Engl J Med 2018;379:895.