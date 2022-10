¿ES SALUDABLE RESTRINGIR LA INGESTA DE PROTEÍNAS PARA LOS RECEPTORES DE TRASPLANTES DE RIÑÓN?

Actualizado 3 de octubre, 2022

Es corriente sostener que la ingesta baja de proteínas es esencial en la enfermedad renal. Científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka, Japón, demostraron que podría no ser siempre el caso con su estudio reciente sobre la relación entre la ingesta de proteínas y la masa muscular esquelética en receptores de trasplantes de riñón. Sus hallazgos fueron publicados en Clinical Nutrition.

Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen sarcopenia inducida debido a la inflamación crónica, el hipercatabolismo, la disminución de la ingesta de nutrientes y la disminución de la actividad física asociada con el deterioro de la función renal. La recuperación de la función renal gracias a un trasplante renal exitoso es capaz de corregir o mejorar muchas de esas anomalías fisiológicas y metabólicas. Como resultado, los receptores de trasplante de riñón aumentan la masa muscular esquelética después del trasplante de riñón. Dado que la ingesta excesiva de proteínas empeora la función renal, se cree comúnmente que afectados por enfermedad renal crónica, incluidos los receptores de trasplantes de riñón, deben limitar la ingesta de proteínas para proteger sus riñones. Por otro lado, se ha sugerido que la restricción importante de proteínas puede empeorar la sarcopenia y afectar adversamente el pronóstico.

Pocos estudios han examinado la relación entre la masa muscular esquelética y la ingesta de proteínas en los receptores de trasplantes de riñón.

En respuesta a esta brecha, el grupo de investigación del Departamento de Urología de la Universidad Metropolitana de Osaka investigó la relación entre los cambios en la masa muscular esquelética (medida por análisis de impedancia bioeléctrica) y la ingesta de proteínas, que se estimó a partir de la orina recolectada de 64 receptores de trasplantes de riñón 12 meses después del trasplante renal. Los resultados mostraron que los cambios en la masa del músculo esquelético durante este período se correlacionaron positivamente con la ingesta de proteínas, y que la ingesta insuficiente de proteínas resultó en una disminución de la masa muscular.

Los autores comentaron que para mejorar la esperanza de vida de los receptores de trasplantes de riñón, se necesita más investigación para aclarar cuál es la ingesta óptima de proteínas para prevenir el deterioro de la función renal o la sarcopenia.

