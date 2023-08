ES POSIBLE QUE ALMACENAR GRASA EN LA CINTURA NO AUMENTE EL RIESGO DE DIABETES

Actualizado 11 de agosto, 2023

Es aceptado que almacenar grasa alrededor del abdómen aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 pero nuevos hallazgos sorprendentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia en los EE.UU sugieren que las variaciones naturales en nuestros genes pueden hacer que algunas personas almacenen grasa en la cintura, pero también las protegen de la diabetes.

El descubrimiento inesperado proporciona una visión más matizada del papel de la obesidad en la diabetes y las condiciones de salud relacionadas. También podría allanar el camino para una medicina más personalizada: tratamientos adaptados al individuo. Por ejemplo, los médicos podrían priorizar la pérdida de peso para pacientes cuyos genes los ponen en mayor riesgo y poner menos énfasis en pacientes con variantes genéticas protectoras, dicen los investigadores.

Hay un número creciente de trabajos que apoyan el concepto de una obesidad metabólicamente saludable. En esta condición, las personas que normalmente estarían en riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes porque son obesas, en realidad están protegidas de los efectos adversos de su obesidad. En este estudio, un vínculo genético que puede explicar cómo esto ocurre en ciertos individuos. Comprender las diversas formas de obesidad es importante para adaptar los tratamientos a las personas que tienen un alto riesgo de sufrir los efectos adversos de la obesidad.

El nuevo trabajo indica que las variantes pueden predisponer simultáneamente a algunas personas a almacenar grasa en el abdomen, lo que se cree que las pone en mayor riesgo de un grupo de problemas de salud llamado síndrome metabólico, al mismo tiempo que las protege de la diabetes tipo 2.

Una de las métricas que utilizan los médicos para determinar si un paciente tiene síndrome metabólico es la obesidad abdominal. Esto a menudo se calcula comparando las medidas de cintura y cadera del paciente. Pero la nueva investigación sugiere que, al menos para algunos pacientes, puede que no sea tan simple. En el futuro, es posible que los médicos deseen verificar los genes de un paciente para determinar la mejor manera de guiar a la persona por el camino hacia la buena salud.

Los autores encontraron que entre los cientos de regiones en nuestros genomas que aumentan nuestra propensión a acumular exceso de grasa en el abdomen, hay cinco que tienen un papel inesperado y los resultados inesperados son que estas cinco regiones disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2 de un individuo.

Los planes de los autores es expandir sus estudios en más mujeres y personas de diferentes ancestros genéticos para identificar aún más genes que subyacen al fenómeno de la obesidad metabólicamente saludable.

Aberra YT, Ma L, Björkegren JLM, Civelek M. Predicting mechanisms of action at genetic loci associated with discordant effects on type 2 diabetes and abdominal fat accumulation. Elife. 2023 Jun 16;12:e79834. doi: 10.7554/eLife.79834.