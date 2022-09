El USO DE ESTATINAS NO ESTARÍA JUSTIFICADO PARA PERSONAS SANAS CON COLESTEROL ALTO

Actualizado 20 de septiembre, 2022

Millones de adultos en todo el mundo toman estatinas para reducir los niveles de colesterol y reducir el riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular aunque muchos de ellos no se benefician de estos medicamentos.

Diamond y colaboradores revisaron la literatura de ensayos médicos en los que participaron personas que tomaban una estatina o un placebo. Luego redujeron su revisión para observar a los participantes del estudio con niveles elevados de colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), que se pueden reducir con una estatina. Algunas personas con LDL alto también tenían triglicéridos altos y lipoproteínas de alta densidad (HDL) bajas, lo que los pone en mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón.

Pero otros con LDL alto eran muy diferentes. Tenían triglicéridos bajos y HDL alto, lo que significaba que eran más saludables. Las personas con niveles óptimos de triglicéridos y HDL suelen hacer ejercicio, tienen presión sanguínea baja y niveles bajos de glucemia y tienen un riesgo bajo de sufrir un ataque al corazón.

Los investigadores de la ciudad de Miamai, EE.UU. hicieron dos preguntas: si las personas tienen un bajo riesgo de sufrir un ataque al corazón debido a que tienen niveles óptimos de triglicéridos y HDL, pero también tienen niveles altos de LDL, ¿aumenta eso su riesgo? Además, ¿estas personas se beneficiarían de reducir su LDL con una estatina?

Sus hallazgos, publicados en Current Opinion in Endocrinology, Diabetes and Obesity, mostraron que el LDL por sí solo tiene “una asociación muy débil” con la enfermedad cardiaca y el accidente cerebrovascular. Su revisión fue más allá, mostrando que cuando las personas con LDL alto y triglicéridos y HDL óptimos recibieron una estatina, no hubo ningún beneficio.

Las personas que no tienen sobrepeso, tienen un nivel bajo de azúcar en la sangre, hacen ejercicio y siguen una dieta baja en carbohidratos, por lo general tienen triglicéridos y HDL óptimos, y algunas veces tienen LDL alto. De esto sugieren que las personas que tienen esta combinación saludable de dieta y estilo de vida, así como LDL alto, no mostraron ningún beneficio al tomar una estatina.

Los autores dicen que su revisión también desafía la afirmación de larga data de que las dietas bajas en carbohidratos, que a menudo son altas en grasas saturadas, contribuyen a la enfermedad cardíaca.

La hipertensión, la obesidad, el tabaquismo y la hiperglucemia son los principales impulsores de las enfermedades cardíacas y sugieren que el colesterol y las grasas saturadas en la dieta han sido criticadas en forma inmerecida.

Los autores reconocen que su investigación es controvertida y que más trabajos se necesitan para confirmar estos datos.

Diamond DM, Bikman BT, Mason P. Statin therapy is not warranted for a person with high LDL-cholesterol on a low-carbohydrate diet. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2022; 29:497-511.