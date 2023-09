EL SOBREDIAGNOSTICO DE CÁNCER DE MAMA ES COMÚN ENTRE MUJERES MAYORES

Actualizado 8 de agosto, 2023

Un estudio de más de 50 000 mujeres encontró que continuar con las pruebas de detección del cáncer de mama después de los 70 años se asoció con una mayor incidencia de cáncer que probablemente no habría causado síntomas durante la vida de la afectada. Estos hallazgos sugieren que el sobrediagnóstico puede ser común entre las mujeres mayores a las que se les diagnostica cáncer de mama después de la prueba de detección. El estudio se publicó en Annals of Internal Medicine.

Las guías clínicas que aconsejan la detección en mujeres mayores varían porque el balance de beneficios y daños de la detección en esta población no está claro. Algunas investigaciones anteriores han indicado que el beneficio de mortalidad de las pruebas de detección puede limitarse a mujeres menores de 75 años. Los posibles daños de las pruebas de detección en mujeres mayores incluyen falsos positivos frecuentes que requieren pruebas y procedimientos invasivos, y el sobrediagnóstico en sí mismo ahora se considera un daño adicional importante de la proyección. El sobrediagnóstico se puede definir como la detección de un cáncer, a menudo a través de exámenes de detección, que no habría causado síntomas en la vida de una persona.

Investigadores de la Escuela de Medicina de Yale realizaron un estudio de cohorte retrospectivo de 54 635 mujeres de 70 años o más que se habían sometido recientemente a una prueba de detección de cáncer de mama. Los autores encontraron que el riesgo de sobrediagnóstico aumentaba significativamente con la edad. Informan que entre las mujeres de 70 a 74 años, hasta un 31 % estimado del cáncer de mama encontrado entre las mujeres examinadas fue sobrediagnosticado. En mujeres de 74 a 84 años de edad, hasta el 47 % del cáncer de mama encontrado entre las mujeres examinadas fue sobrediagnosticado. También encontraron que el riesgo de sobrediagnóstico era más alto en mujeres de 85 años o más, que experimentaron una tasa de sobrediagnóstico de hasta el 54 %.

Los autores señalan que no observaron reducciones estadísticamente significativas en las muertes específicas por cáncer de mama asociadas con la detección. Estos hallazgos sugieren que el sobrediagnóstico debe considerarse explícitamente al tomar decisiones de detección, además de considerar los posibles beneficios de la detección.

En un editorial que acompaña al artículo se señalan daños adicionales del sobrediagnóstico que incluyen el riesgo de complicaciones por sobretratamiento, ansiedad innecesaria, dificultades financieras y consumo innecesario de recursos limitados. Argumentan que la respuesta al problema del sobrediagnóstico es un mayor estudio de la genómica y una mejor comprensión de la biopsia y la apariencia patológica del cáncer.

