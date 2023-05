EL RIESGO DE REHOSPITALIZACIÓN EN MUJERES JÓVENES DESPUÉS DE UN ATAQUE AL CORAZÓN ES CASI EL DOBLE QUE EL DE LOS HOMBRES

Actualizado 13 de mayo, 2023

Según un estudio del NIH y publicado en Journal of the American College of Cardiology, las mujeres de 55 años o menos tienen casi el doble de riesgo de rehospitalización en el año posterior a un ataque cardíaco en comparación con los hombres de edad similar Las tasas más altas de factores de riesgo como la obesidad, la insuficiencia cardíaca y la depresión entre las mujeres probablemente contribuyeron a la disparidad.

Los hallazgos sugieren la necesidad de un seguimiento más estrecho de la salud de las aproximadamente 40 000 mujeres estadounidenses de 18 a 55 años que tienen ataques cardíacos cada año después del alta hospitalaria, y una mejor comprensión de las razones detrás de los diferentes resultados.

Es conocido que las mujeres de 55 años o menos tienen casi el doble de riesgo de muerte en el hospital por un ataque al corazón que los hombres de edad similar. Sin embargo, no es claro si las mujeres también experimentan un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares y no cardiovasculares un año después de dejar el hospital tras recibir tratamiento por un ataque cardíaco.

Los autores del trabajo analizaron datos del estudio VIRGO (Variación en la recuperación: papel del género en los resultados de pacientes jóvenes con AMI) del NHLBI, que analiza una amplia gama de factores de riesgo relacionados con los resultados entre mujeres y hombres que han tenido ataques cardíacos. El estudio incluyó a 2979 pacientes, 2007 mujeres y 972 hombres, en 103 hospitales de EE. UU. Los participantes tenían una edad promedio de 48 años y provenían de diversas poblaciones étnicas y raciales.

El análisis mostró que casi el 30% de estos casos fueron rehospitalizados en el año posterior a la primera salida del hospital después de un ataque cardíaco, en particular durante el primer mes del alta y luego disminuyeron en los meses siguientes. Los investigadores encontraron que las mujeres tenían casi un riesgo mucho más alto (1. 65 veces) de rehospitalización que los hombres.

Para hombres y mujeres, las complicaciones relacionadas con las coronarias, como ataques cardíacos y angina de pecho relacionadas con la obstrucción de los vasos sanguíneos, fueron la principales causas de rehospitalización. La tasa de complicaciones coronarias para las mujeres fue 1.5 veces mayor que la de los hombres, impulsada en gran parte por factores de riesgo como la obesidad y la diabetes.

Las mayores disparidades de sexo aparecieron en las rehospitalizaciones no cardíacas, que fueron más del doble (o 2.10 veces más altas) en mujeres que en hombres, causadas por problemas digestivos, depresión, hemorragias y neumonía.

Las razones detrás de estas tasas no cardíacas más altas no están claras, pero los investigadores encontraron que un porcentaje más alto de mujeres que de hombres tendían a identificarse como de bajos ingresos (48 % frente a 31 %) con acceso más limitado a la atención médica y tenían un historial más alto de depresión (49 % frente a 24% en los varones). Se sabe que el riesgo de depresión aumenta después de un ataque cardíaco y puede ser un factor de riesgo en las tasas más altas de hospitalización debido en parte al tratamiento insuficiente de la afección en las mujeres. Los autores concluyen que se necesin más estudios para explorar más a fondo cómo estos factores afectan las hospitalizaciones dispares después de un ataque al corazón.

