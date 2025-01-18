Actualizado 20 de agosto, 2025

Una revisión publicada en la revista Blood por parte de investigadores de diferentes centros de Australia presenta una nueva forma de encarar el tema del mieloma múltiple.

El microambiente de la médula ósea está íntimamente relacionado con la biología que sustenta el desarrollo y la progresión del mieloma múltiple. Sin embargo, las complejas características celulares y moleculares que conforman los nichos de la médula ósea están pobremente definidas. En este estudio, utilizamos transcriptómica espacial subcelular para analizar la expresión de 5,001 genes en médula ósea humana en el contexto del mieloma múltiple. Mediante este enfoque, exploramos el ecosistema de células plasmáticas y estroma en biopsias de médula ósea (trepanobiopsias) de 21 individuos, incluyendo 7 con enfermedad premaligna y 10 con mieloma múltiple recién diagnosticado. Utilizando transcriptómica espacial en conjunto con una metodología optimizada para el biobanco de trepanobiopsias, pudimos identificar los principales componentes del microambiente de la médula ósea humana y caracterizar de manera confiable distintas poblaciones de células plasmáticas en muestras de individuos sanos, con enfermedad premaligna y con mieloma activo.

El dogma tradicional en hematología ha sido que las células malignas forman microambientes universales y específicos de la enfermedad que impulsan la progresión de la enfermedad y la evolución de clones resistentes a la terapia.

El hallazgo de microambientes diversos, a menudo detectados a solo micrómetros de distancia entre sí, desafía este paradigma. De hecho, el estudio se suma a un cuerpo creciente de literatura que sugiere que el microambiente en el mieloma múltiple está vinculado a la identidad de las células plasmáticas, en lugar de a una evolución conservada y secuencial de un microambiente universal que respalde la progresión de la enfermedad.

