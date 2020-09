EL HUMO DE LOS INCENDIOS FORESTALES ES MÁS DAÑINO PARA LOS ASMÁTICOS QUE OTROS CONTAMINANTES DEL AIRE

Actualizado 27 de septiembre, 2020

Un estudio publicado en la revista Environmental Health de libre disponibilidad estudió las asociaciones entre el material particulado en el aire por fuentes como incendios forestales, el transporte y la industria con las visitas médicas por asma en los departamentos de emergencia y centros de atención de urgencia en Reno, Nevada durante los años 2013-2018 y en que hubo 188 días con humo de incendios. Los autores del trabajo pertenecientes a varias instituciones, entre ellas el Desert Research Institute concluyen que el humo procedente de los incendios forestales es más dañino para los asmáticos que otros contaminantes del aire. La contaminación del aire por partículas sólidas o líquidas suspendidas incluyen el humo, vapores, hollín y partículas naturales como polvo arrastrado por el viento, sal marina, polen y esporas.

En el periodo estudiado los autores registraron 18 836 visitas a centros de emergencia por asma y según sus resultados, en los días en que había humo de incendios forestales, se hallaron niveles elevados de partículas finas de 0-2.5 micrómetros que llevaron a un aumento del 6 % en las visitas médicas por asma en comparación con días de niveles de contaminación similares que provenían de fuentes que no eran incendios forestales.

Los autores sugieren que la mayor nocividad de las micropartículas de los incendios forestales en comparación con la de otras fuentes puede atribuirse a diferencias en la composición química de ellas o a que es más probable que las personas estén al aire libre en el verano que es cuando ocurren los incendios forestales. El equipo de investigación advierte que estos datos no pueden extrapolarse en forma directa a otras regiones al tipo de combustible que se está quemando. Por ejemplo en las llamadas quemas agrícolas puede encontrarse dioxinas, al arder restos agrícolas que han estado en contacto con plaguicidas clorados. Otros factores, como la distancia a la que el viento lleva el humo de los incendios forestales y la temperatura de los incendios también pueden influir en la nocividad del humo de los incendios forestales.

Kiser D, Metcalf WJ, Elhanan G, et al. Particulate matter and emergency visits for asthma: a time-series study of their association in the presence and absence of wildfire smoke in Reno, Nevada, 2013–2018. Environ Health 2020; 19: 92. Published online 2020 Aug 27. doi: 10.1186/s12940-020-00646-2