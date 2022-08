EL GEN COL1A1 COMO BLANCO PARA LIMITAR LA PROGRESIÓN DE LOS TUMORES GLIALES

Actualizado 2 de agosto, 2022

Un grupo de investigadores de la ciudad de Ann Arbor en Michigan EE.UU, dirigidos por María Castro y Pedro Lowenstein publicó un trabajo en Nature Conmmunications con resultados prometedores sobre el bloqueo del gen CLO1A1 (que codifica la proteína colágeno tipo 1) limitando la progresión de los tumores gliales.

Los gliomas de alto grado, astrocitomas y glioblastoma multiforme, son los tumores cerebrales primarios más frecuentes en el adulto, recidivan al año de ser detectados y representan la mayor causa de morbilidad y mortalidad en la práctica neuroquirúrgíca.

La heterogeneidad intratumoral es una característica distintiva del glioblastoma que limita en sumo grado la eficacia de los tratamientos propuestos. Hasta el momento se desconocen los mecanismos involucrados en esta heterogeneidad y en la migración celular.

Utilizando explantes ex vivo e imágenes intravitales in vivo el estudio revela la presencia dentro del tumor de fascículos multicelulares dinámicos de células fusiformes y alineadas con propiedades mesenquimales (oncostreams). Que se mueven con una dirección particular que facilitan la diseminación intratumoral de las células y la invasión local sobre tejido normal. Los oncostreams han sido divididos en dos subtipos; aquellos que se mueven mayoritariamente en solo una dirección (flocks), y los que se mueven mayoritariamente en dos direcciones (streams). También se describe otro grupo celular denominado enjambre (swarm), células mas redondas que se mueven sin una dirección determinada.

En este estudio se halló que los oncostreams dependen de la sobreexpresiópn de COL1A1, el gen que codifica la proteína colágeno tipo 1. El knock down de COL1A1 interrumpe la organización de oncostreams, disminuye la heterogeneidad intratumoral y aumenta la supervivencia animal. Los hallazgos indican que COL1A1 es un gen central en la organización dinámica de la transformación mesenquimal del glioma y un poderoso regulador del comportamiento maligno del glioma. De esta manera la inhibición de COL1A1 dentro de las células de glioma es una posible estrategia terapéutica para reducir la transformación mesenquimatosa del glioma, la heterogeneidad intratumoral y, por lo tanto, reducir la invasión de los gliomas.

Comba A, Faisal SM, Dunn PJ et al. Spatiotemporal analysis of glioma heterogeneity reveals COL1A1 as an actionable target to disrupt tumor progression. Nat Commun 2022 Jun 24;13(1):3606. doi: 10.1038/s41467-022-31340-1.