EL ESTUDIO MÁS GRANDE DE SU TIPO REVELA QUE LA QUIMIOTERAPIA ADYUVANTE MEJORA LA SUPERVIVENCIA GENERAL DE LOS AFECTADOS CON CÁNCER DE PÁNCREAS

Actualizado 20 de diciembre, 2022

Investigadores del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado publicaron una nueva investigación que muestra el tratamiento de quimioterapia antes y después de la cirugía para el cáncer de páncreas como la combinación más eficaz para los pacientes. Los hallazgos del estudio se publicaron en JAMA Oncology.

El estudio mostró que la supervivencia general fue significativamente mayor en los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante después de la quimioterapia neoadyuvante (AC) seguida de cirugía, en comparación con el grupo de pacientes que no la recibieron. Este fue el caso de todos los pacientes, independientemente del estado de los ganglios linfáticos y los márgenes de resección.

Los investigadores realizaron un estudio retrospectivo en todo los EE.UU que examinó la supervivencia general de los pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante y los que no.

Se utilizó la Base de datos nacional del cáncer e incluyeron a casi 900 pacientes con adenocarcinoma de páncreas (PDAC) diagnosticados entre 2010 y 2018. Los pacientes fueron excluidos si tenían enfermedad en estadio clínico o patológico IV o si fallecieron dentro de los 90 días de su operación.

En total, se incluyeron 1132 casos (edad media , 63 años; 577, 50 % hombres y 976, 86 % blancos). Se incluyeron 640 casos en el grupo sin AC y 492 en el grupo con AC. Después de ser apareados por puntaje de propensión según características demográficas y patológicas, 444 pacientes permanecieron en cada grupo.

Los datos indican que la quimioterapia adyuvante se asoció con una mejor supervivencia en pacientes con cualquier etapa patológica y estado del margen de resección.

El modelo de regresión multivariable de Cox ajustado para todas las covariables reveló una asociación entre AC y una mejor supervivencia (cociente de riesgo, 0.71; IC del 95 %. El análisis de interacción de subgrupos reveló que AC se asoció significativamente con una mejor sobrevida (26.6 frente a 21.2 meses aunque el beneficio varió según la edad, la categoría patológica y la diferenciación tumoral. Es de destacar que la CA se asoció con una mejor supervivencia en pacientes con cualquier categoría N patológica y estado de margen positivo.

Sugawara T, Rodriguez Franco S, Sherman S et al. Association of Adjuvant Chemotherapy in Patients With Resected Pancreatic Adenocarcinoma After Multiagent Neoadjuvant Chemotherapy. JAMA Oncol. 2022 Dec 8. doi: 10.1001/jamaoncol.2022.5808. Online ahead of print.