EL ENDOTELIO Y COVID

Actualizado 4 de octubre 2020

Una búsqueda en la base MEDLINE de los términos endotelio y Covid-19 arroja 132 trabajos. Queda claro que si bien en el COVID-19 se afecta en principio a los pulmones llevando a un un síndrome de dificultad respiratoria, también lo hace en múltiples órganos, en particular al sistema cardiovascular.

Dos recientes trabajos (Varga et al. ;Jung et al.) discuten la compleja fisiopatología que caracteriza este síndrome señalando las propiedades anticoagulantes (fibrinólisis y antiagregación) y vasodilatadoras del endotelio pero que la exposición a estímulos inflamatorios conduce en forma rápida un estado procoagulante.

Los estudios muestran una infección directa de las células endoteliales en varios órganos por SARS-CoV-2 acompañada de una inflamación endotelial difusa (endotelitis) y apoptosis. La lesión de las células endoteliales puede activar el sistema de coagulación a través de la exposición al factor tisular y otras vías. En concordancia con estos hallazgos también han sido descriptas una vasoconstricción arterial y alteraciones de la microcirculación en el hígado, bazo y riñón.

La endotelitis por COVID-19 podría explicar la alteración de la microcirculación en diferentes lechos vasculares y sus secuelas clínicas en pacientes con COVID-19 , un estado inflamatorio generalizado que sería importantes para el desarrollo del estado procoagulativo generalizado en pacientes con COVID-19.

Varga Z, Flammer AJ, Steiger P et al. Endothelial cell infection and endotheliitis in COVID-19. Lancet 2020. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30937-5.

Jung F, Krüger-Genge A, Franke RP, Hufert F, Küpper J-H. COVID-19 and the endothelium. Clin Hemorheol Microcirc 2020; 75: 7–11.