Actualizado 10 de mayo, 2023

Más de la mitad de las personas que sobreviven a un accidente cerebrovascular desarrollan deterioro cognitivo durante el primer año después del mismo, y hasta 1 de cada 3 puede desarrollar demencia dentro de los 5 años. Estos datos fueron publicados en Stroke.

El deterioro cognitivo después de un accidente cerebrovascular es común en el primer año en el 60 % de los sobrevivientes del mismo y más común dentro de las primeras dos semanas después del inicio del cuadro.

Alrededor del 40 % de las personas que sobreviven a un accidente cerebrovascular tienen un deterioro cognitivo durante el primer año de ocurrido que no cumple con los criterios de diagnóstico de demencia, pero que aún así afecta su calidad de vida.

Por otro lado, el 20% de los sobrevivientes experimentan un deterioro cognitivo leve recuperan por completo la función cognitiva dentro de los primeros 6 meses después de un accidente cerebrovascular.

El deterioro cognitivo posterior al accidente cerebrovascular a menudo se asocia con otras afecciones, que incluyen discapacidad física, trastornos del sueño, cambios de comportamiento y personalidad, depresión y otros cambios neuropsicológicos, cada uno de los cuales puede contribuir a una menor calidad de vida.

Si bien la detección temprana durante la hospitalización inicial por accidente cerebrovascular es importante para la planificación de la atención inmediata, también es importante evaluar los cambios cognitivos a lo largo del tiempo. Los afectados que experimentan dificultades inexplicables con las actividades de la vida diaria relacionadas con la cognición, siguiendo las instrucciones de atención o brindando un historial de salud confiable pueden ser candidatos para una evaluación cognitiva adicional. Cuando se detecta un deterioro cognitivo, se alienta a los profesionales de la salud a evaluar el funcionamiento diario de una persona con exámenes neuropsicológicos, que evalúan las áreas de la función cerebral que afectan el comportamiento y pueden brindar una imagen más completa de las fortalezas y debilidades cognitivas de la persona.

Los autores recomiendan a los profesionales de la salud a ofrecer orientación a los pacientes y sus cuidadores sobre la seguridad en el hogar, el regreso al trabajo y la conducción después de un accidente cerebrovascular, y conectar a los cuidadores y sobrevivientes de un accidente cerebrovascular con los recursos comunitarios de apoyo social.

Nada El Husseini N, Katzan IL, Rost NS et al. Cognitive Impairment After Ischemic and Hemorrhagic Stroke: A Scientific Statement From the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2023. DOI 10.1161/STR.0000000000000430