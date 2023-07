EL DELIRIO EN LOS INTERNADOS NO ES PREVENIDO POR FÁRMACOS QUE ACTUAN SOBRE EL SISTEMA RENINA ANGIOTENSINA

Actualizado 1 de julio, 2023.

El delirio es el resultado de una insuficiencia cerebral aguda afectando a millones de hospitalizados en todo el mundo y está asociado con estadías más prolongadas en el hospital y en la UCI, mayor probabilidad de implementar la ventilación mecánica, deterioro cognitivo a largo plazo y mayor probabilidad de muerte . A medida que aumentan la gravedad y la duración del delirio, empeoran los resultados cognitivos y funcionales posteriores al alta.

Desde hace tiempo que se buscan posibles formas de disminuir la gravedad y la duración del delirio. La hipertensión arterial crónica es uno de los factores de riesgo del delirio adquirido en la UCI y un nuevo estudio analizó el efecto de los inhibidores de la ECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina debido a que estabilizan la presión sanguínea sugiriendo cualidades neuroprotectoras.

Un nuevo estudio de observación de los registros de salud electrónicos de 4791 pacientes realizado por investigadores de los EE. UU. informó que los medicamentos para la presión arterial recetados con mayor frecuencia, tomados durante al menos seis meses antes de la admisión en la unidad de cuidados intensivos (UCI), no protegieron contra el desarrollo de delirio en la UCI (de un 12.6 % en los que no estaban tomando este tipo de medicamentos) sin relación alguna con la edad, género, raza, comorbilidades o sistema de seguridad de la salud.

Ya en otro trabajo de los mismos autores habían publicado en 2018 en el New England Journal of Medicine también que los medicamentos antipsicóticos comúnmente recetados (Haloperidol y Ziprasidona) no alteran la duración del delirio.

En la búsqueda continua para identificar terapias para prevenir o controlar el delirio, los autores adelantan que están colaborando en un nuevo estudio con la Clínica Mayo para determinar si un programa de actividad musical especialmente diseñado para los internados en la UTI pueda disminuir la necesidad de ventilación mecánica asistida y mejorar su actividad cerebral.

Mulkey MA, Khan S, Perkins A et al. Relationship between angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor blockers prescribing and delirium in the ICU-A secondary analysis. J Am Geriatr Soc. 2023 Mar 11. doi: 10.1111/jgs.18285. Online ahead of print.

Girard TD, Exline MC, Carson SS et al. Haloperidol and Ziprasidone for Treatment of Delirium in Critical Illness. N Engl J Med 2018; 379: 2506-16.