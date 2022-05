EL CAMBIO CLIMÁTICO PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE TRANSMISIÓN ENTRE ESPECIES DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Actualizado 11 de mayo, 2022

Es sabido que al menos 10000 especies de virus tienen la capacidad de infectar a los seres humanos, pero al presente la mayoría de ellos circula en forma silente entre los mamíferos salvajes. El número de formas en que se prevé que el cambio climático afectará la vida y la vitalidad humanas sigue aumentando y es probable que el cambio climático aumente la cantidad de transmisiones virales entre especies, lo que representa un mayor riesgo para otros animales y humanos, según un estudio publicado en Nature.

A medida que las temperaturas globales continúen aumentando, es probable que muchas especies de animales migren a nuevos entornos, llevándose consigo sus parásitos y patógenos y facilitando el intercambio de virus entre especies que anteriormente no tenían interacciones, según el estudio. Ese aumento podría ayudar en el «derrame zoonótico», o la transmisión de patógenos de animales salvajes a humanos.

En esta investigación se simularon puntos críticos potenciales de intercambio viral futuro, utilizando un modelo filogeográfico de la red de virus de mamíferos y proyecciones de cambios de rango geográfico para 3139 especies de mamíferos bajo escenarios de cambio climático y uso de la tierra para el año 2070. Los investigadores sugieren que se pronostica que se producirán al menos 15.000 nuevas transmisiones virales entre especies para 2070, impulsadas por un cambio climático de 2 grados centígrados, que es el peor escenario destacado en el Acuerdo de París.

Si bien se espera que ocurran encuentros novedosos entre especies de mamíferos en todas partes del mundo, se espera que tengan lugar especialmente en regiones tropicales que albergan la mayoría de las enfermedades infecciosas capaces de la transmisión zoonótica, como las regiones de África tropical y el sudeste asiático que tienen una alta densidad de población de humanos también.

Debido a su capacidad de dispersión única, los murciélagos representan la mayor parte del intercambio viral nuevo y es probable que compartan virus a lo largo de vías evolutivas que facilitarán la aparición futura en humanos. Los autores agregan que para su sorpresa encuentran que esta transición ecológica ya puede estar en marcha dado que el calentamiento ya está en marcha.

Los hallazgos sugieren que el cambio climático tiene el potencial de convertirse en una fuerza impulsora dominante en la transmisión viral entre especies, lo que podría aumentar el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas a los humanos. Concluyen afirmando que por estos hallazgos hay una necesidad urgente de combinar la vigilancia viral y los esfuerzos de descubrimiento con encuestas de biodiversidad que rastrean los cambios de distribución de las especies, especialmente en las regiones tropicales que albergan la mayoría de las zoonosis.

Carlson CJ, Albery GF, Merow C et al. Climate change increases cross-species viral transmission risk. Nature 2022 Apr 28. doi: 10.1038/s41586-022-04788-w. Online ahead of print. PMID: 35483403 DOI: 10.1038/s41586-022-04788-w