EL AUMENTO DE CDK6 PROVOCARÍA LA REINCIDENCIA DEL MIELOMA MÚLTIPLE

Actualizado 1 de marzo, 2022

El mieloma múltiple es tratado con lenalidomida y pomalidomida, medicamentos que a menudo logran forzar la remisión del tumor aunque en casi todos los casos, el mieloma reaparece y se vuelve cada vez menos susceptible a estos tratamientos y un pronóstico desalentador.

Utilizando las técnicas de la proteómica, un equipo interdisciplinario de investigadores en Berlín pudo decodificar un mecanismo previamente desconocido que puede causar este tipo de recaída.

Al comparar las células cancerosas estudiadas antes y después de la recaída, los investigadores encontraron que una variedad de proteínas estaban presentes en concentraciones más altas o más bajas después de la recaída. Usando análisis estadísticos y bioinformáticos, los investigadores pudieron rastrear la mayoría de estos efectos hasta una sola proteína: la quinasa 6 dependiente de ciclina, o CDK6, una enzima que controla la entrada de la célula en la fase de división celular del ciclo celular.

Los autores sugieren que la inhibición de CDK6 podría representar un nuevo enfoque de tratamiento en el mieloma múltiple recidivante contando además con el hecho que algunos inhibidores de CDK6 ya han sido autorizados para su uso en el tratamiento del cáncer de mama”.

Ng YLD, Ramberger E, Bohl SR et al. Proteomic profiling reveals CDK6 upregulation as a targetable resistance mechanism for lenalidomide in multiple myeloma. Nat Commun (2022). doi: 10.1038/s41467-022-28515-1