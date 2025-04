Actualizado 18 de abril, 2025

La estenosis de la válvula aórtica (EVA) afecta a millones de personas en todo el mundo y esto ha despertado el interés en investigadores de la Clínica Mayo de los EE.UU que han descubierto un fármaco que enlentece el progreso de la enfermedad.

Los resultados de estudios preclínicos y clínicos, publicados en Circulation, muestran que el ataciguat, un estimulador de la guanilato ciclasa soluble, tiene el potencial de enlentecer la progresión de la enfermedad y esto será completado con un estudio de fase 3 puesto ya en marcha.

En la EVA, los depósitos de calcio se acumulan y estrechan la válvula aórtica con el consiguiente deterioro del músculo cardíaco. La condición progresa con el tiempo, con síntomas como dolor en el pecho, dificultad para respirar y fatiga que afectan en especial a personas mayores de 65 años. El tratamiento estándar que es la vigilancia del desarrollo de la estenosis a menudo conduce a una calidad de vida reducida y en muchos casos de debe recurrir a una cirugía o reemplazo valvular.

En el ensayo clínico el ataciguat disminuyó la progresión de la calcificación de la válvula aórtica al reactivar una vía crucial en la prevención de la calcificación y estenosis valvular. Los estudios preclínicos en ratones mostraron que este fármaco atrasó en forma sustancial la progresión de la enfermedad incluso cuando el tratamiento comenzó después de que la enfermedad ya estaba establecida.

Los ensayos clínicos en pacientes con EVA moderada demostraron que la dosis diaria única de ataciguat fue bien tolerada, con efectos secundarios mínimos en comparación con el placebo y a pesar de su efecto enlentecer la calcificación de la válvula, el ataciguat no afectó la formación ósea.

