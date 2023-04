EFICACIA DE LA VACUNA TETRAVALENTE TAK-003 CONTRA EL DENGUE

Actualizado 22 de abril, 2023

La vacuna tetravalente contra el dengue de le empresa japonesa Takeda (TAK-003) es una vacuna de virus vivos atenuados y la más avanzada entre las vacunas candidatas contra el dengue en desarrollo. Se ha evaluado en una serie de ensayos clínicos desde 2010 y actualmente se encuentra en evaluación en niños de 4 a 16 años en un estudio de eficacia de varios años en varios países.

Esta vacuna está siendo evaluada por la ANMAT para su aprobación en Argentina.

Un estudio publicado en el Clin Inf Dis proporciona una actualización con datos acumulativos y del tercer año. El estudio se basó en los resultados obtenidos en poco más de 20 000 niños sanos de 4 a 16 años aleatorizados 2:1 para recibir la vacuna TAK-003 o placebo. El protocolo incluyó la prueba del estado serológico inicial de todos los participantes y la detección de dengue sintomático a lo largo del ensayo con una reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa específica de serotipo. La población estudiada provenía de ocho países: Brasil, Colombia. República Dominicana, Nicaragua, Panamá, Sri Lanka y Tailandia.

La eficacia acumulada a los 3 años fue del 62% frente al dengue confirmado (DCV) y del 84% 4) frente al DCV en enfermos hospitalizados. La eficacia fue del 54 %) frente a DCV y del 77 % en los DCV hospitalizados en seronegativos basales, y del 65 % frente a DCV y del 86 % frente a DCV hospitalizados en seropositivos basales . La eficacia contra DCV durante el tercer año disminuyó al 45% mientras que la eficacia contra DCV hospitalizados se mantuvo en 71%. Las tasas de eventos adversos graves fueron del 2.9 % en el grupo TAK-003 y del 3.5 % en el grupo placebo durante el seguimiento continuo a largo plazo, es decir, la segunda mitad de los 3 años posteriores a la vacunación, pero ninguno estuvo relacionado. No se identificaron riesgos de seguridad importantes.

El estudio concluye que la vacuna TAK-003 fue eficaz contra el dengue sintomático durante 3 años. La eficacia disminuyó con el tiempo, pero se mantuvo sólida contra el dengue de enfermos hospitalizados.

