EFECTOS DE LAS DROGAS ILEGALES EN SUDAMÉRICA

Actualizado 8 de enero, 2024

Los trastornos por uso de sustancias (excluyendo alcohol o tabaco) representan el 0.8% de todos los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) en el mundo. El trastorno por uso de opioides (OUD), el de anfetaminas, cocaína y cannabis (CAD) son los trastornos recreativos de drogas más prevalentes en todo el mundo. A pesar de no ser el trastorno por uso de sustancias más prevalente, el OUD es el mayor contribuyente a la carga de AVAD.

Las prevalencias y las cargas de trastornos por uso de sustancias difieren sustancialmente entre diferentes regiones del mundo. Sudamérica muestra un perfil particular de uso de sustancias. La región es un importante proveedor de cocaína, tiene tasas bajas de uso de opioides, el Uruguay es el primer país en legalizar el cannabis recreativo y el continente tiene una alta prevalencia de consumo de crack y pasta base (subtipos de cocaína). Sudamérica enfrenta problemas relacionados con el uso de sustancias; la región es el principal productor mundial de cocaína y también produce una cantidad sustancial de cannabis. Uruguay se convirtió en el primer país en legalizar el cannabis recreativo en 2013.

El estudio Global Burden of Disease Study (GBD 2019) financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates estimó la incidencia, prevalencia, mortalidad, años de vida perdidos (AVP), años de vida vividos con discapacidad (AVD), y años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) debido a trastornos por uso de sustancias en cada uno de los 12 países sudamericanos (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela).

El proceso de estimación de datos del GBD identifica múltiples fuentes de datos relevantes para cada enfermedad, incluyendo revisiones sistemáticas de estudios publicados, sitios web de organismos gubernamentales e internacionales, informes publicados, fuentes de datos primarios (por ejemplo, el Programa de Encuestas Demográficas y de Salud) y contribuciones de conjuntos de datos por parte de colaboradores del GBD.

A continuación transcribimos los principales resultados sugiriendo al lector la lectura del artículo que es de libre disponibilidad, conteniendo los datos discriminados de cada década desde, 1990 hasta 2019.

En 2019 la carga más alta de trastorno por uso de anfetaminas por cada 100 000 habitantes fue en Perú (66 AVAD; años de vida ajustados por discapacidad). Las tasas de AVAD por trastorno por uso de cannabis (CAD) por cada 100,000 habitantes se mantuvieron estables entre 1990 y 2019, excepto en Chile y Colombia, que tuvieron las tasas más altas en 2019 (19 AVAD para Chile y 18 AVAD para Colombia). Los AVAD por trastorno por uso de opioides (OUD) por cada 100 000 habitantes aumentaron durante el período en Brasil y Perú, que en 2019 tenían las tasas más altas en Sudamérica (82 AVAD para Brasil y 70 AVAD para Perú). En 2019, Brasil tuvo la mayor carga de AVAD por trastorno por uso de cocaína por cada 100 000 habitantes (45 AVAD), casi el doble de su tasa en 1990.

Las tasas de AVAD fueron más altas en hombres que en mujeres para cada trastorno por uso de sustancias, principalmente debido al trastorno por uso de cocaína y CAD con la excepción en Paraguay.

Para hombres y mujeres, la tasa más alta de AVAD por trastornos por uso de sustancias por cada 100 000 habitantes fue para el trastorno por uso de opioides, excepto en Argentina (en hombres, 58 AVAD por trastorno por uso de cocaína frente a 52 AVAD por trastorno por uso de opioides) y en Paraguay (en mujeres, 77 por trastorno por uso de anfetaminas frente a 50 por trastorno por uso de opioides). Las tasas de AVAD por CAD fueron generalmente las más bajas entre los trastornos por uso de sustancias para hombres y mujeres. Las tasas de AVAD por trastorno por uso de anfetaminas fueron bastante estables a lo largo del período y fueron más altas en Perú, Paraguay y Uruguay (> 40 AVAD por 100 000).

En cuanto al uso de cannabis, las tasas de AVAD fueron estables en todos los países excepto en Chile y Colombia. Las tasas de AVAD por trastorno por uso de cocaína por cada 100 000 habitantes para los cuatro principales países (Argentina, Uruguay, Chile y Brasil) aumentaron de 1990 a 2010 (por ejemplo, de 19 a 33 en Brasil), pero disminuyeron entre 2010 y 2019 (por ejemplo, de 36 a 31 en Chile). Para uso de opioides, las tasas de AVAD mostraron un ligero aumento en la mayoría de los países, excepto en Brasil, que aumentó de 52 en 1990 a 80 en 2019 y fue el más alto entre los países. Las tasas de AVAD por trastorno por uso de anfetaminas por cada 100 000 habitantes fueron más altas en Surinam y Perú durante el período, aunque en Surinam aumentó de 2.7 en 2010 a 3.2 en 2019, mientras que en Perú disminuyó de 2.1 a 1.7.

La tasa más alta de AVAD por trastorno por uso de cocaína fue en Brasil, que aumentó de 3.7 en 1990 a 18.1 en 2019. Entre 2000 y 2019, Chile y Uruguay mostraron las tasas más altas de AVAD por uso de opioides (11.6 para Chile y 10.9 para Uruguay). Se encontró una alta incidencia de cannabis en Chile, Colombia, Guyana y Surinam.

Hubo altas incidencias de trastorno por uso de anfetaminas en Paraguay, trastorno por uso de cocaína en Argentina y trastorno por uso de opioides en Ecuador.

Se observó una disminución en la prevalencia anual de trastornos por uso de sustancias durante el período en Venezuela (trastorno por uso de anfetaminas, CAD y OUD), Brasil (CAD y trastorno por uso de anfetaminas), Colombia (trastorno por uso de anfetaminas y trastorno por uso de cocaína), Perú (trastorno por uso de anfetaminas y trastorno por uso de cocaína), Chile y Surinam (trastorno por uso de anfetaminas), Uruguay (CAD) y Bolivia (OUD).

En general, la carga por trastorno por uso de cocaína se estabilizó y luego disminuyó. El trastorno por uso de opioides fue menos prevalente que otros trastornos por uso de sustancias, pero su carga fue la más alta. La disminución de la carga por trastorno por uso de cocaína probablemente refleje el éxito de los programas de tratamiento estandarizados a nivel nacional.

Los datos del estudio no indican un aumento en la carga por CAD en Uruguay, el país con el mayor grado de despenalización del cannabis en la región.

La Figura adjunta tomada del trabajo muestra el cambio porcentual anual en los trastornos por uso de sustancias por cada 100 000 habitantes según la ubicación para el período de 1990 a 2019. Uruguay (trastorno por uso de anfetaminas cannabis y cocaína), Brasil (cannabis y opioides), Bolivia (trastorno por uso de anfetaminas y opioides) y Perú (trastorno por uso de anfetaminas y opioides) se encontraban entre los principales países en cuanto a la incidencia de al menos dos trastornos por uso de sustancias durante el período del estudio. Se encontró una alta incidencia de cannabis en Chile, Colombia, Guyana y Surinam. Hubo altas incidencias de trastorno por uso de anfetaminas en Paraguay, trastorno por uso de cocaína en Argentina y opioides en Ecuador. Algunos países mostraron una disminución en la prevalencia anual durante el período de 1990 a 2019 para los trastornos por uso de sustancias, como sigue: Venezuela (trastorno por uso de anfetaminas, cannabis y opioides), Brasil (cannabis y anfetaminas), Colombia (trastorno por uso de anfetaminas y cocaína), Perú (trastorno por uso de anfetaminas y cocaína), Chile y Surinam (trastorno por uso de anfetaminas), Uruguay (cannabis ) y Bolivia (opioides).

Según los autores, este es el primer estudio que investiga la carga de enfermedad atribuible a los trastornos por uso de anfetaminas, cannabis, cocaína y opioides en Sudamérica. Estos datos permiten calcular los años estimados vividos con discapacidad, los años de vida perdidos y los años de vida ajustados por discapacidad para hombres y mujeres en cada uno de los países de la región, lo que permite evaluar los efectos de las políticas públicas y los cambios en los comportamientos de uso de sustancias en las últimas tres décadas.

Castaldelli-Maia JM, Wang Y-P, Brunoni AR et al. Burden of disease due to amphetamines, cannabis, cocaine, and opioid use disorders in South America, 1990-2019: a systematic analysis of the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet Psychiatry 2023;10:85-97.