Actualizado 5 de abril, 2025

Hace años que se postula que los herpesvirus neurotrópicos podrían estar implicados en el desarrollo de demencia y en un estudio publicado en Nature, investigadores de Gran Bretaña tuvieron como objetivo conocer el efecto de la vacuna viva atenuada contra el herpes zóster (Zostavax) sobre la frecuencia de diagnósticos de demencia. De acuerdo a los autores, se trata de un estudio basado en un experimento natural, aprovechando el hecho de que, en Gales, la elegibilidad para la vacuna contra el zóster se determinaba en función de la fecha exacta de nacimiento de cada individuo. Los nacidos antes del 2 de septiembre de 1933 no eran elegibles y así se mantuvieron por el resto de sus vidas mientras que las personas nacidos el 2 de septiembre de 1933 o después eran vacunados al menos 1 año para recibir la vacuna.

La idea central era la poca probabilidad que los individuos nacidos solo 1 semana antes del 2 de septiembre de 1933 difieran sistemáticamente de aquellos nacidos 1 semana después. El estudio demuestra que recibir la vacuna contra el zóster produjo una reducción relativa del 20 % de un nuevo diagnóstico de demencia durante un período de seguimiento de 7 años, más evidente en las mujeres que en hombres. Los autores concluyen que, mediante un experimento natural único, el estudio proporciona evidencia de un efecto preventivo o de retraso de la demencia por vacunación contra el herpes zoster.

Eyting, M., Xie, M., Michalik, F. et al. A natural experiment on the effect of herpes zoster vaccination on dementia. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08800-x

En relación al artículo recién comentado vale la siguiente aclaración:

Se han aprobado dos vacunas contra el herpes zóster para personas mayores de 50 años. Shingrix (GSK) es una vacuna de subunidad recombinante que se utiliza en muchos países desde 2017. Zostavax ( Merck ), en uso desde 2006, es una vacuna atenuada que consiste en una dosis mayor a la normal de la vacuna contra la varicela, no adecuada para personas con inmunosupresión o enfermedades que afectan el sistema inmunológico. Zostavax se suspendió en los Estados Unidos en noviembre de 2020. Shingrix parece prevenir más casos de culebrilla que Zostavax, aunque los efectos secundarios parecen ser más frecuentes.

(https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna_contra_el_zóster)

En el artículo de Eyting et al, publicado en Nature, 2025, no hay mayores precisiones sobre la vacuna anti herpes zoster que se había empleado, pero sí en preprints anteriores de los mismos autores (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37292746/), en que se detalla que la vacuna contra herpes zóster que se usó fue siempre Zostavax.

En Argentina, desde 2023 está disponible la vacuna recombinante- adyuvante Shingrix y un artículo publicado en Medicina (B Aires)2024; 84:959-70, se refieren a la vacuna Shingrix.

Bengolea A, Chamorro F, Ramos JT, Rada G, Catalano H, Izcovich A. Effectiveness and safety of the recombinant Herpes Zoster Vaccine in different population groups: A systematic review and meta-analysis.

Por lo tanto, habría que tener en cuenta que las posibles relaciones entre vacunación contra herpes zoster y demencia, se aplicarían a la vacuna del virus atenuado, pero no a la vacuna recombinante actualmente recomendada y empleada en la Argentina y en muchos otros países.