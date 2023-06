EFECTO POSITIVO DE UNA VACUNA ARN PERSONALIZADA PARA EL MELANOMA

Actualizado 12 de junio, 2023

La experiencia médica reciente señala que cerca de la mitad de los enfermos con melanoma estadio tres tratadoscon el anticuerpo pembrolizumab recaen los cinco años.

En el congreso de la Sociedad Estadounidense de Oncología (ASCO) de 2023 se presentan los últimos resultados de agregar una vacuna de ARNm adaptada a la genética tumoral de un individuo al tratamiento de inmunoterapia común. Los autores pertenecen a múltiplec centros de salud en todo el mundo.

Los estudios fueron realizados en enfermos a los que se les había resectado el melanoma de alto riesgo, estadio IIIB/C/D y IV. Se tomaron muestras de tejido y se identificaron neoantígenos formados en las células cancerosas y que son exclusivas del tumor de un individuo. Así se lograron identificar hasta 34 neoantígenos, que se agregaron a una molécula de ARNm para construir así una vacuna . La idea central de estos tratamientos personalizados es que los neoantígenos tienen más probabilidades de desarrollar una mejor respuesta inmunitaria contra las células cancersosas.

La vacuna mRNA-4157 (1mg) fue administrada en forma intramuscular cada tres semanas (9 aplicaciones ) mientras que el el pembrolizumab (200mg) intravenoso fue administrado cada tres semanas hasta completar 18 ciclos.

Los datos indican que después de 18 meses, la supervivencia libre de cáncer entre los 157 pacientes que recibieron la vacuna y el tratamiento de inmunoterapia fue del 79 %, frente al 62 % de los que solo recibieron la inmunoterapia.

Dos años después del tratamiento, solo el 22 % de los pacientes que habían recibido la combinación de vacuna/inmunoterapia habían muerto o experimentado una recurrencia de la enfermedad mientras que esto sicedió en el 40 % del grupo con solo inmunoterapia. Es importante aclarar que no hubo un aumento significativo en las tasas de efectos secundarios adversos. Se planea un nuevo ensayo global del tratamiento.

Khattak A, Weber JS, Meniawy T et al. Distant metastasis-free survival results from the randomized, phase 2 mRNA-4157-P201/KEYNOTE-942 trial. Meeting 2023 ASCO Annual Meeting. https://meetings.asco.org/abstracts-presentations/218505. J Clin Oncol 41, 2023 (suppl 17; abstr LBA9503).