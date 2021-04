EFECTO DEL SUERO HIPERINMUNE EN ENFERMEDAD COVID MODERADA O GRAVE

Actualizado 13 de abril, 2021

Esta semana se ha publicado en EClinicalMedicine el primer ensayo (Fase 2/3) en humanos que utiliza el suero hiperinmune anti-SARS-CoV-2 (CoviFab®) como tratamiento de enfermos con covid de moderada o grave condición [1]. El estudio se realizó en nuestro país. Se administraron dos dosis intravenosas (4 mg / kg) de suero o placebo al inicio del estudio y a las 48 horas a 243 pacientes. Se excluyeron los que estaban en estado crítico.

Se señala que no hubo diferencias entre el suero y placebo en la mejora de al menos 2 categorías en la escala de estado clínico ordinal o en el alta hospitalaria el día 28 (criterio de valoración principal). Si se observó un menor tiempo de mejora significativa en el alta hospitalaria en el grupo con suero.

Entre los enfermos graves al inicio del estudio, no se observó una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad entre los grupos con suero y placebo. Se observó un mayor beneficio del suero en aquellos con anticuerpos no reactivos en comparación con aquellos con anticuerpos positivos al inicio del estudio. Los autores destacan que el suero mostró un buen perfil de seguridad y no se asociaron reacciones adversas graves; ninguno de los tratados desarrolló anafilaxia. Un estudio con mayor cantidad de casos estudiados está en desarrollo para poder concluir en la efectividad del suero hiperinmune.

La primera fase de elaboración del suero hiperinmune fue publicada en la revista Medicina en el año 2020 [2].

1. Lopardo G, Belloso WH, Nannini E et al. RBD-specific polyclonal F(ab´)2 fragments of equine antibodies in patients with moderate to severe COVID-19 disease: A randomized, multicenter, double-blind, placebo-controlled, adaptive phase 2/3 clinical trial. EclinicalMedicine 2021; https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100843.

2. Zylberman V, Sanguineti S, Pontoriero AV et al. Development of a hyperimmune equine serum therapy for COVID-19 in Argentina. Medicina (B Aires) 2020; 80 (Suppl 3): 1-6.