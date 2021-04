EFECTO DEL CIERRE Y LA APERTURA DE LAS ESCUELAS EN LA TRANSMISIÓN DEL COVID. SEGUNDA PARTE

Actualizado 18 abril, 2021

Las consecuencias de la actividad escolar en la transmisión de la enfermedad COVID es un tema candente con resultados heterogéneos y cambiantes. El 15 de febrero en esta misma sección se resumieron los hallazgos de algunos trabajos publicados sobre este tema. Ahora brindamos más información al respecto con un breve resumen del material previo.

En un trabajo del PNAS [1] donde se analizaron los efectos del cierre y apertura de las escuelas de Suecia sus autores concluyen que la educación presencial tenía un efecto muy menor sobre los contagios de los padres pero que sí los aumentaba en forma sustancial en los maestros.

Por otro lado en un estudio publicado en Pediatrics [2], los autores rastrearon la transmisión secundaria de SARS-CoV-2 en 11 distritos escolares de los EE.UU. con casi 100 000 participantes (estudiantes/personal) con educación presencial durante 9 semanas señalando que las infecciones dentro de la escuela fueron extremadamente raras. A estos dos trabajos se agregan un metaanálisis en Pediatrics [3] concluyendo que los niños son menos susceptibles a la infección que los adultos y en la misma línea un detallado artículo periodístico en el Scientific American [4].

Ahora las conclusiones de un trabajo in extenso en el Clin Inf Dis [5] , uno de cuyos autores también es el autor de una carta en Lancet [6], contrastan con las anteriores sobre el papel de los niños en la transmisión viral sugiriendo la necesidad de una reevaluación de sus conclusiones. Se argumenta que es probable que los niños sean más susceptibles a la infección por SARS-CoV-2 de lo que se pensaba pudiendo desempeñar un papel importante en la transmisión comunitaria. Agregan que se requieren mejoras en el diseño del estudio, la recopilación y la interpretación de datos para comprender mejor la epidemiología del COVID en los niños. Es importante señalar que ambos artículos no brindan datos propios sino que reanalizan resultados y conclusiones de otros artículos.

Es casi seguro que habrá más datos e interpretaciones sobre la interacción escuela-contagio y, como fue mencionado deben ser tomados con precaución debido a los múltiples factores en juego, variaciones en la patogenicidad del coronavirus en una determinada región, falsos negativos en los niños debido al menor rango de anticuerpos generados, número y alcance de testeos en adultos y niños, obligadas extrapolaciones y factores circunstanciales con resultados que no son aplicables en forma directa a países con otras características económicas y socioculturales y tiempos diferentes.

1. Vlachos J, Hertegård E, Svaleryd HB. The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers. Proc Natl Acad Sci U S A 2021; 118: e2020834118. doi: 10.1073/pnas.2020834118.

2. Zimmerman KO, Akinboyo IC, Brookhart A, et al. Incidence and secondary transmission of SARS-CoV-2 infections in schools. Pediatrics 2021; doi: 10.1542/peds.2020-048090.

3. Viner RM, Mytton OT, Bonell C, et al. Susceptibility to SARS-CoV-2 infection among children and adolescents compared with adults: a systematic review and meta-analysis. JAMA Pediatr 2021; 175: 143-56.

4. Lewis T. Schools can open safely during COVID, the latest evidence shows. En: https://www.scientificamerican.com/article/schools-can-open-safely-during-covid-the-latest-evidence-shows/.

5. Hyde Z. Difference in SARS-CoV-2 attack rate between children and adults may reflect bias. Clin Infect Dis, ciab183, https://doi.org/10.1093/cid/ciab183.

6. Gurdasani D, Alwan NA, Greenhalgh T, et al. School reopening without robust COVID-19 mitigation risks accelerating the pandemic. Lancet 2021; 397: 1177-8.