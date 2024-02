EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE UNA NUEVA VACUNA CONTRA EL DENGUE PROVENIENTE DEL INSTITUTO BUTANTAN DE BRASIL

Actualizado 7 de febrero, 2024

Los datos de un ensayo clínico de fase 3 sobre la vacuna para el dengue originado en el Instituto Butantan de Brasil fueron publicados en The New England Journal of Medicine. Los datos concluyen que la vacuna (Butantan –DV)es segura tanto para los participantes que han tenido dengue como para aquellos que nunca han estado expuestos al virus.

La vacuna contra el dengue de dosis única previene el desarrollo de la enfermedad en un 79.6% de los vacunados. La vacuna contiene versiones atenuadas de los cuatro serotipos del virus del dengue. Los resultados del ensayo clínico de fase 3 en curso muestran que es segura y efectiva para todos los grupos de edad entre 2 y 59 años, y para personas con o sin un historial previo de infección por el virus del dengue.

El ensayo involucra a 16 235 participantes en 13 estados del Brasil. La eficacia de la vacuna fue del 80% para participantes de 2 a 6 años, del 78% para aquellos de 7 a 17 años y del 90% para el grupo de edad de 18 a 59 años. La estratificación por estado serológico mostró protección para el 74% de los participantes sin evidencia de infección previa por el virus del dengue y el 89% de aquellos previamente expuestos al virus. La eficacia fue del 89 % contra el serotipo 1 del dengue (DENV-1) y del 70% contra el serotipo 2 (DENV-2). No fue posible evaluar la eficacia de la vacuna contra los serotipos 3 y 4 porque no estaban circulando durante el período de seguimiento. La mayoría de los efectos secundarios adversos se clasificaron como leves o moderados. Las reacciones principales fueron dolor y enrojecimiento en el sitio de la inyección, dolor de cabeza y fatiga.

Se registraron eventos adversos graves relacionados con la vacuna para menos del 0.1% de todos los vacunados, y todos se recuperaron.

El esquema de dosis única de Butantan-DV tiene varias ventajas, escriben los autores en el artículo. Además de los beneficios logísticos y económicos, la protección rápida puede ser importante en caso de un brote y para los viajeros sin inmunidad a lugares donde la enfermedad es endémica.

