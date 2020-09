DUDAS SOBRE EL PAPEL DE LA “TORMENTA DE CITOQUINAS” EN COVID

Actualizado 4 de septiembre, 2020

Un trabajo publicado en JAMA abre dudas sobre la participación de la denominada “tormenta de citoquinas” en el desarrollo del covid. Esta información surge de un estudio realizado en Holanda donde los investigadores compararon los valores de citoquinas circulantes (tumor necrosis factor (TNF), IL-6 y IL-8) en enfermos graves por covid y los compararon con el hallado en enfermos graves por sepsis bacterianas. Aunque el número de enfermos con covid es reducido (n=46), los autores encontraron que los valores de estas citoquinas en enfermos con covid son menores que en las sepsis con y sin síndrome de distrés respiratorio. Estos datos están en concordancia con el bajo número de glóbulos blancos que se observan en los enfermos con covid. Por supuesto, más estudios deben realizarse para comprobar esta aseveración y sobre el posible uso de terapéuticas anticitoquinas en esta enfermedad.

