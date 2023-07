DISMINUCIÓN EN LA SUDORACIÓN EN EL TRONCO EN LAS PERSONAS MAYORES

Actualizado 20 de julio, 2023

Es sabido que cuando las temperaturas son mal altas que la temperatura corporal los mecanismos disipativos del calor en los humanos como la radiación y convección dejan de ser efectivas y sólo queda la sudoración y posterior evaporación para eliminar calor corporal.

Los adultos mayores (≥65 años) se encuentran entre los más vulnerables a los efectos adversos para la salud de la exposición al calor debido, al menos en parte, a las disminuciones relacionadas con la edad en la función sudomotora. Estos incluyen un retraso en el inicio de la sudoración y un retraso en la producción de las glándulas sudoríparas, lo que reduce la tasa de sudoración en relación con los adultos jóvenes (de 18 a 30 años de edad) con un aumento determinado de la temperatura corporal media. Algunas investigaciones informaron que la magnitud de esta reducción es mayor en las extremidades en comparación con el tronco, lo que sugiere que las disminuciones relacionadas con la edad en la tasa de sudoración pueden desarrollarse desde la periferia al centro. Esto no se ha hallado en otros estudios.

Los autores de un trabajo publicado en Physiol Rep. han estudiado esta hipótesis evaluando la tasa de sudor en las extremidades y el tronco en hombres jóvenes y mayores durante el calentamiento pasivo de todo el cuerpo. Se usó un traje perfundido con agua para elevar y sujetar la temperatura esofágica a 0.6 °C (esfuerzo de calor bajo) y 1.2 °C (esfuerzo de calor moderado) por encima del valor inicial en jóvenes (24 años) y mayores (69 años) hombres. La tasa de sudoración se midió en múltiples sitios del tronco (pecho, abdomen) y las extremidades (bíceps, antebrazo, cuádriceps, pantorrilla.

Con tensión de calor bajo, la reducción relacionada con la edad en la tasa de sudoración (valores mayores-jóvenes) fue mayor (33 %) en el tronco en comparación con las extremidades. Con un esfuerzo de calor moderado, la tasa de sudoración fue menor en los mayores en comparación con los jóvenes aunque esa reducción no difirió entre las regiones Los autores concluyen que contrariamente a las sugerencias anteriores, la disminución relacionada con la edad en la tasa de sudoración fue mayor en el tronco en comparación con las extremidades en el esfuerzo de calor bajo, sin evidencia de variación regional en esa disminución relacionada con la edad en el esfuerzo de calor moderado.

Para reducir la carga térmica y cardiovascular del estrés por calor, se han propuesto varias estrategias de mitigación del calor de bajo costo, que incluyen nebulización y rociado de agua que sirven para mejorar el enfriamiento por evaporación al humedecer la piel. Dado que se documenta una mayor disminución relacionada con la edad en la tasa de sudoración en el tronco en comparación con las extremidades durante la tensión de calor bajo es posible que los adultos mayores puedan maximizar cualquier beneficio de estas estrategias al colocar mayor énfasis en mojar el tronco, a diferencia de las extremidades. Durante la tensión moderada por calor, no hubo evidencia de variación regional en esa reducción relacionada con la edad. Por lo tanto, las estrategias de mitigación del calor que apuntan a enfriar todo el cuerpo, como garantizar el acceso al aire acondicionado central y el rediseño pueden mejorar el confort térmico de las personas cuando se exponen al calor extremo.

Schmidt MD, Notley SR, Meade RD et al. Revisiting regional variation in the age‐related reduction in sweat rate during passive heat stress. Physiol Rep. 2022 Apr; 10(7): e15250. doi: 10.14814/phy2.15250