DIFERENCIA ENTRE COVID Y NEUMONÍA COMÚN RESPECTO AL DAÑO PULMONAR Y SU POSTERIOR EVOLUCIÓN

Actualizado 24 enero, 2021

Las características clínicas distintas entre los enfermos con covid y los que sufren de una neumonía corriente han sugerido que la respuesta inmune al virus en el alvéolo infectado con SARS-CoV-2 difiere de otros tipos de neumonía. Para estudiar este tema investigadores de la Northwestern Medicine University recolectaron muestras de líquido de lavado broncoalveolar de 88 pacientes con Insuficiencia respiratoria inducida por SARS-CoV-2 y en 211 casos con sospecha neumonía de otros patógenos como bacterias y hongos dentro de las 48 horas posteriores a la intubación.

En la mayoría de los casos con infección por SARS-CoV-2, el espacio alveolar estaba infiltrado con linfocitos T y monocitos. Los linfocitos T inducen la liberación de citocinas inflamatorias por los macrófagos alveolares que activan a su vez a las células T formando lo que los autores denominan un circuito positivo entre los macrófagos infectados y los linfocitos T. Esto lleva a una persistente inflamación alveolar que se diferencia de otras neumonías como en la influenza por no ser masiva y dañar con el tiempo múltiples pequeñas zonas. Esto también explicaría porque la mortalidad en enfermos covid asistidos con mecánica respiratoria sería menor que en la influenza. En la influenza, la masividad del daño inicial representa un factor de riesgo muy grande mientras que en el covid las complicaciones serían debidas a su curso temporal más lento y prolongado.

El trabajo fue aceptado y publicado sin editar debido al tratamiento acelerado que se le dio al proceso. Quedan varios puntos para resolver entre ellos la comparación con neumonías no virales y la falta de serología que no son SARS CoV-2. Estos puntos y otros pueden verse en el material adicional con los comentarios de los cuatro árbitros del trabajo y la respuesta de los autores.

