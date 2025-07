Actualizado 8 de junio, 2025

Varios estudios prospectivos respaldan de manera consistente que la disfunción olfativa está relacionada con un mayor riesgo de mortalidad. Un grupo de investigadores de Suecia planteó la pregunta si existe una asociación entre los déficits olfativos y la mortalidad en adultos mayores, y cuáles son los factores mediadores clave y los resultados específicos por causa.

En un estudio de cohorte con 2 524 adultos mayores, una peor función olfativa se asoció con una mayor mortalidad, siendo el mayor riesgo el relacionado con la mortalidad por enfermedades neurodegenerativas. La demencia incidente, la fragilidad y la desnutrición mediaron la asociación a los 6 años, siendo la demencia el mediador más significativo (23%). En conjunto, los mediadores explicaron el 39% de la asociación, mientras que a los 12 años, la fragilidad fue el único mediador, representando el 9% de la asociación. Los autores concluyen que los déficits olfativos indican riesgo de mortalidad, reflejando un deterioro neurodegenerativo y fisiológico, con mediadores que cambian con el tiempo.

Ruane R,Lampert O, Larsson M et al. Olfactory Deficits and Mortality in Older Adults. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2025; doi:10.1001/jamaoto.2025.0174