¿CUÁNTA AGUA NECESITAMOS AL DÍA?

Actualizado 11 de enero 2023

Un estudio publicado en Science y con investigadores de instituciones científicas en China y Gran Bretaña demuestra que la ingesta de agua recomendada de 2 L/día de agua por día puede ser exagerada para la necesidad real en muchas situaciones.

Para esto, los investigadores midieron con una técnica de isótopos estables el balance de agua (water turnover) que se relaciona con las necesidades de agua. El estudio se realizó en 5 604 hombres y mujeres, con edades comprendidas entre ocho días y 96 años, de 23 países diferentes.

Los datos indican que el balance hídrico era mayor en ambientes cálidos y húmedos y en altitudes elevadas, así como entre atletas, mujeres embarazadas y lactantes y personas con altos niveles de

Sin embargo, el mayor factor que influyó en este parámetro fue el gasto de energía. De ahí que los valores más elevados se observaran en varones de 20 a 35 años, el grupo de mayor gasto energético. Su recambio de agua promedió 4.2 L/día y disminuye con la edad, con un promedio de solo 2.5 L/día en hombres de 90 años. Entre las mujeres de 20 -40 años fue de 3.3 L/día y también se redujo a alrededor de 2.5 L/d a la edad de 90 años.

El balance hídrico también fue mayor en los países en desarrollo, posiblemente por el aire acondicionado y la calefacción protegen a las personas de la exposición a extremos ambientales que

Se señala que el balance hídrico no es igual al requerimiento de agua potable. Incluso si un hombre de veinte años tiene un promedio de 4.2 L/día, no necesita beber el mismo volumen de agua al día. Alrededor del 15% de este valor refleja el intercambio de agua superficial y el agua producida por el metabolismo. Por lo tanto, la ingesta de agua requerida real es de aproximadamente 3.6 L/día. La mayoría de los alimentos también contienen agua y proporcionan una cantidad sustancial de agua con solo comer aunque el contenido de agua de los alimentos varía mucho y por lo tanto es difícil calcular el requerimiento exacto de agua potable.

Para un hombre típico de unos veinte años en los EE. UU. o Europa, más de la mitad de los 3.6 L de agua necesarios cada día provienen de los alimentos, lo que significa que la cantidad que debe consumirse bebiendo es de alrededor de 1.5 a 1.8 L/día. Para una mujer de veinte años, probablemente sea de 1.3 a 1.4 L/día. Las personas mayores generalmente requerirán menos que esto, mientras que vivir en un clima cálido, una mayor actividad física y estar embarazada o amamantando aumentarán esta cifra.

Los autores transmiten el mensaje que calcular la cantidad de agua que requieren los humanos es importante debido al crecimiento explosivo de la población, al creciente cambio climático y la disponibilidad de este elemento.

Yamada Y, Zhang X, Henderson METet al. Variation in human water turnover associated with environmental and lifestyle factors. Science 2022 ; 378:909-15.