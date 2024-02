CRESOMICINA, UNA MOLÉCULA ANTIBACTERIANA SINTÉTICA MUY EFICAZ CONTRA BACTERIAS MULTIRRESISTENTES

Actualizado 16 de febrero, 2024

La aparición y distribución generalizada de bacterias resistentes a los antibióticos plantea serias preocupaciones de salud pública en todo el mundo y dada la creciente tasa de muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana (RAM) es evidente que el ritmo de descubrimiento y desarrollo de antibióticos eficaces contra la RAM no ha seguido el ritmo necesario.

Una forma de superar este desafío y diseñar un antibiótico que responda a las diversas formas evolutivas de resistencia antimicrobiana que hacen que los antibióticos modernos sean ineficaces es diseñar una molécula de antibiótico con una estructura preorganizada para una unión ribosomal óptima.

Utilizando información obtenida del análisis estructural de antibióticos unidos a ribosomas de diversas especies bacterianas, Wu y colaboradores desarrollaron una nueva molécula antibiótica a la que llaman cresomicina, la cual adopta la exacta conformación necesaria para la unión ribosomal. Cresomicina demuestra una notable eficacia contra múltiples formas divergentes evolutivas de resistencia antimicrobiana (RAM), según informan los investigadores. Confirmaron el modo de unión esperado mediante diversos enfoques computacionales, estructurales y bioquímicos.

Los autores muestran que la cresomicina inhibe potencialmente bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, incluyendo cepas multirresistentes de Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa tanto in vitro como en un modelo de infección en ratones. Los investigadores sugieren que la CRM está completamente optimizada para la inhibición del ribosoma bacteriano, dado el innumerable número de estructuras macrobicíclicas y variantes sustanciales que pueden concebirse pero que aún no se han explorado, lo cual sería estadísticamente improbable.

