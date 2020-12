Actualizado 23 diciembre, 2020

Un estudio publicado en Lancet Respiratory Medicine demuestra que COVID-19 causa una enfermedad más grave que la influenza estacional.

El estudio se basó en datos nacionales franceses de 89 530 hospitalizados con COVID-19 entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2020 y 45 819 personas hospitalizadas con influenza estacional entre el 1 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019.

El estudio se basó en datos de la base de datos administrativa nacional francesa (Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information, PMSI) que incluyó detalles de todos los ingresados en hospitales públicos o privados en Francia.

En general, la enfermedad fue más grave para los enfermos con COVID-19 en comparación con la influenza estacional. Los afectados con COVID-19 tenían el doble de probabilidad que los casos con gripe de requerir ventilación mecánica invasiva durante su tratamiento hospitalario. La duración media de la internación en las UTI de los enfermos con COVID-19 fue casi el doble que la de los contagiados con influenza estacional (duración media 15 días vs. 8 días)

El hallazgo de que la tasa de mortalidad por COVID-19 fue tres veces más alta que la de la influenza estacional es relevante cuando se recuerda que la temporada de influenza 2018/2019 fue la peor en los últimos cinco años en Francia en términos de número de muertes.

En pacientes de 11 a 17 años, la tasa de mortalidad pareció ser diez veces mayor en los ingresados con COVID-19 en comparación con los ingresados con gripe. Sin embargo, los autores advierten que los números son demasiado pequeños para sacar conclusiones significativas (% de muertes por COVID .,1% frente al 0,1% por influenza).

