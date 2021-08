CONSUMO DE MARIHUANA DURANTE EL EMBARAZO

Actualizado 7 de agosto, 2021

Dos estudios, uno realizado en Noruega y otro en los EE.UU. analizaron los efectos de la marihuana antes o durante el embarazo y el posible efecto sobre el feto. La justificación de los trabajo se basó en que con los cambios recientes en las legislaciones que regulan el consumo de cannabis medicinal y recreativo en todo el mundo, era de esperar un mayor uso durante el embarazo.

En el primero de estos trabajos (1) los autores utilizaron datos del Estudio de cohorte materno infantil noruego (MoBa), prospectivo de embarazos entre 1999 y 2008, con 9312 mujeres con 10.373 embarazos que informaron haber consumido cannabis antes o durante el embarazo. Las mujeres informaron sobre el uso de drogas ilegales antes del embarazo y en las semanas 17/18 y 30 del embarazo y a los 6 meses después del parto.

En 10 101 embarazos, las mujeres habían consumido cannabis antes del embarazo, pero no durante el mismo. En 272 embarazos, las mujeres habían consumido cannabis durante el embarazo y, entre ellas, en 63 embarazos, las mujeres habían consumido cannabis en al menos 2 períodos. En análisis ajustados para posibles factores de confusión, solo el consumo de cannabis durante al menos 2 períodos de embarazo mostró efectos estadísticamente significativos sobre el peso al nacer. Los resultados muestran una asociación significativa y clínicamente relevante entre el uso de cannabis durante el embarazo y la reducción del peso al nacer. Los médicos deben evaluar no solo el consumo de cannabis, sino también la duración y la intensidad del uso como parte de una evaluación integral del uso de sustancias.

El segundo trabajo (2) fue un estudio transversal que reclutó a 11 875 niños de 9 a 11 años, así como a un padre o cuidador en 22 sitios en los Estados Unidos entre el 1 de junio de 2016 y el 15 de octubre de 2018 con exposición prenatal al cannabis antes y después del conocimiento materno del embarazo.

Entre 11 489 niños, 52 % varones, edad media de 9.9 años con datos de exposición prenatal al cannabis no perdidos, 655 (5.7%) estuvieron expuestos al cannabis antes del nacimiento. La exposición al cannabis solo antes (413 [3.6%]) y después (242 [2.1%]) del conocimiento materno del embarazo se asoció con mayores características psicopatológicas de la descendencia (experiencias de tipo psicótico, cambios ante estresores en el mundo exterior o interior del niño, atención, pensamiento y, problemas sociales), problemas de sueño e índice de masa corporal, así como menor cognición y volumen de materia gris. Solo la exposición después del conocimiento del embarazo se asoció con un menor peso al nacer, así como con el volumen intracraneal total y los volúmenes de materia blanca. Los autores concluyen que la exposición prenatal al cannabis y sus factores correlacionados están asociados con un mayor riesgo de cuadros psicopatológicos durante la niñez media y por lo tanto se debe desalentar el consumo de cannabis durante el embarazo.

