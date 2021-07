CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DEL ACV CUANDO HAY UNA FALLA RENAL

Actualizado 6 de julio, 2021

Investigadores del Centro Nacional Cerebral y Cardiovascular de Japón muestran que la reducción excesiva de la presión sanguínea en casos de una hemorragia intracerebral aguda es riesgosa en personas con función renal disminuida. El estudio fue publicado en la revista científica Neurology. Se estudio el número de fallecidos o la discapacidad funcional a los tres meses del ACV.

Los autores del trabajo encontraron que la tasa de muerte o discapacidad después de un accidente cerebrovascular fue de casi el 50% en pacientes con función renal disminuida, en comparación con aproximadamente el 32% con función renal normal. Para esto analizaron lo que sucedió cuando los enfermos (n=974) fueron tratados con un régimen intensivo para bajar la presión arterial (110-139 mm Hg) y demostraron que, en comparación con el tratamiento estándar (140-179 mm Hg), el efecto de este tratamiento intenso cambiaba según los niveles del filtrado glomerular al ingreso.

Entre aquellos con función renal disminuida, <60 ml/min/1.73 m2, las probabilidades de muerte o discapacidad fueron mayores en los tratados con una reducción intensiva de la presión arterial en comparación con aquellos con control estándar de la presión arterial. Por el contrario, el efecto del tratamiento (intensivo frente a estándar) fue similar entre los otros dos grupos. Según los autores estos hallazgos tienen implicaciones importantes porque si bien la disminución intensa de la presión arterial puede reducir el riesgo de expansión del hematoma y prevenir el daño cerebral después de un accidente cerebrovascular, puede ocurrir un daño en las personas con valores de filtrado glomerular menor a 60 ml/min/1.73 m2. Fukuda-Doi M, Yamamoto H, Koga M et al. Impact of Renal Impairment on Intensive Blood-Pressure-Lowering Therapy and Outcomes in Intracerebral Hemorrhage: Results From ATACH-2. Neurology 2021 Jul 1;10.1212/WNL.0000000000012442. doi: 10.1212/WNL.0000000000012442. Online ahead of print.